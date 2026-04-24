Tra stalle e laboratori: a Trivignano il Friuli riscopre il gusto del latte

Villa Elodia si è trasformata, nell’ultimo fine settimana, nel cuore pulsante della filiera lattiero-casearia regionale. La manifestazione “Le Vie del Latte e dei Formaggi” ha richiamato visitatori da tutto il Friuli Venezia Giulia, confermando l’efficacia di un format che intreccia esperienza diretta, didattica e valorizzazione del commercio di prossimità.

Casari e gelatieri per un giorno

Il successo dell’iniziativa, promossa dal Distretto del Commercio Friuli Orientale, è passato soprattutto attraverso il coinvolgimento dei più piccoli. I bambini delle scuole elementari hanno visitato una stalla di Pezzata Rossa Friulana, partecipando poi attivamente alla produzione di mozzarelle e gelato artigianale nel salone della Villa, guadagnandosi sul campo i diplomi di “casaro” e “gelatiere per un giorno”.

Il valore del commercio locale

L’evento ha messo al centro il legame tra produttore e cittadino, un tema ribadito con forza dalle istituzioni presenti. Beppino Govetto, sindaco di Pavia di Udine e capofila del Distretto, ha spiegato: “Valorizzare il commercio di prossimità significa sostenere non solo l’economia locale, ma anche la qualità della vita delle nostre comunità. Voglio fare un ringraziamento speciale all’associazione giovanile Cumbinin Aps, che ha reso l’esperienza ancora più partecipata”.

La qualità delle Latterie Turnarie

Il cuore simbolico della due giorni è stato il latte delle piccole latterie turnarie, una produzione d’eccellenza che punta su identità e stagionalità. Stefano Zannier, presidente della Latteria Sociale Turnaria di Trivignano Udinese, ha evidenziato la peculiarità del prodotto: “Il nostro latte cambia ogni giorno, perché nasce da un’alimentazione naturale: ed è proprio questa diversità il nostro valore”. Un concetto di consapevolezza condiviso da Roberto Bruni della Casa del Formaggio di Remanzacco: “Quando il cliente capisce cosa c’è dietro un prodotto, cambia il modo di acquistare”.

Una comunità viva

Soddisfazione espressa anche dal sindaco di Trivignano Udinese, Roberto Tuniz: “Abbiamo visto una comunità viva, curiosa e partecipe: questo evento ha saputo raccontare il nostro territorio nel modo più autentico”. Sulla stessa linea i consiglieri regionali Alberto Budai e Mauro Di Bert, che hanno sottolineato come queste iniziative siano fondamentali per rafforzare il tessuto sociale e l’attrattività turistica, creando una rete solida tra agricoltura e commercio. Il Distretto del Commercio Friuli Orientale ha già annunciato che i prossimi appuntamenti si terranno in autunno.