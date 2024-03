Sul Friuli, colpo di coda dell’inverno con temperature in picchiata.

Il clima mite di questi giorni, con massime che hanno sfiorato i 20 gradi, ha fatto sperare chi odia il freddo di essere ormai fuori dalla brutta stagione, ma non è ancora tempo di rimettere nell’armadio i giacconi: per il fine settimana, infatti, in Friuli è previsto un colpo di coda dell’inverno che porterà ad un abbassamento delle temperature con valori minimi vicini allo zero.

Per domani e per sabato 23 marzo, l’Osmer prevede ancora un clima primaverile: in entrambi i giorni, la colonnina raggiungerà in pianura i 21 gradi (venerdì) e i 18 (sabato), con le minime tra 5 e 9 gradi. Sabato, però, il tempo si guasterà con il passaggio serale di un fronte freddo atlantico che dovrebbe comunque transitare velocemente.

Dal pomeriggio del 23 marzo, quindi, si avrà qualche pioggia sui monti e vento da sud sulla costa. In serata, piogge e temporali con raffiche di vento anche sostenuto mentre la quota neve scenderà dai 2000 metri a meno di mille metri in poche ore; neve anche a fondovalle nel Tarvisiano a tarda sera.

Domenica 24 il tempo migliora, con cielo sereno o variabile e qualche possibile pioggia sulla fascia prealpina. Di prima mattina, nel Tarvisiano, ci sarà il rischio di ghiaccio. Dalla sera, invece, farà freddo per la stagione (tranne sulla costa) e infatti nella notte tra domenica e lunedì sono previste minime in pianura tra i meno 1 e i 2 gradi con possibilità di gelate, mentre le massime tra i 14 e i 16 gradi. Martedì torna la pioggia, ma le minime torneranno ad alzarsi.