Concerti e degustazioni per la Lunga Notte delle Pievi in Carnia

I dieci anni de “La Lunga Notte delle Pievi in Carnia”

Non è esclusivamente una rassegna di musica corale “La lunga notte delle Pievi in Carnia” che quest’anno festeggia la decima edizione. Oltre ad ospitare le migliori espressioni della coralità regionale ed internazionale, il festival si caratterizza anzitutto per il senso di comunità che vuole infondere ad artisti e pubblico, superando ruoli, etichette e dicotomie.

Diventano persone, cenacolo di anime che si armonizzano nel rispetto della sacralità delle antiche chiese rupestri della Carnia e dei teatri naturali che le accolgono. Donne, uomini, bambini e famiglie si ritrovano in un respiro compartecipe che si fa voce, contrappunto e polifonia, e poi, alla fine di ogni momento corale diventano commensali di una mensa condivisa che è simbolo di accoglienza e compartecipazione. Questo grazie ai saperi di agricoltori e produttori locali che offrono, fuori dai sagrati dopo ogni momento corale, degli assaggi di pietanze a chilometro zero a tutti i partecipanti. E prima dell’inizio, cultori di storia locale regalano in una breve descrizione il valore dei beni storici ed artistici che ogni pieve tutela, custodisce e condivide.

Il programma.

Organizzata, e così fin dall’origine, dal Coro del Friuli Venezia Giulia, “La lunga notte delle Pievi in Carnia” ritorna in questa decima edizione secondo lo spirito di “rusticitas” che da sempre la caratterizza, in un triduo che prenderà inizio venerdì 22 agosto e si concluderà domenica 24 agosto, per un totale di cinque pievi, cinque concerti e cinque degustazioni.

I cori ospiti, provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Slovenia – perseguendo il principio di condivisione promosso da Gorizia e Nova Gorica capitali europee della cultura 2025 -, e dalla Croazia, sono riconosciute formazioni di alto valore artistico che proporranno programmi sacri eterogenei che spaziano dalla monodia antica alle produzioni contemporanee.

Aprirà, venerdì 22 agosto alle ore 20.00 nella Pieve di Santo Stefano di Cesclans di Cavazzo Carnico, il Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Alberto Busettini, con un programma dedicato al “Principe della musica”, Giovanni Pierluigi da Palestrina nei cinquecento anni dalla nascita, con a seguire una degustazione a cura dell’Azienda Agricola Sabrina Rovis.

Sabato 23 agosto sono due gli appuntamenti ed il primo alle ore 16.00 nella Pieve di Santa Maria Oltrebut di Tolmezzo, con la Schola Aquileiensis diretta da Claudio Zinutti che offrirà un appassionante excursus incentrato sulla musica liturgica di tradizione aquileiese, con a seguire una degustazione a cura del Caseificio Val Tagliamento. Alle ore 18.00, nella Pieve di San Martino a Villa di Verzegnis, si esibirà il Coro dell’Accademia di Zagabria diretto da Jasenka Ostojić, una formazione straordinaria di giovani voci che proporrà un vario programma fino a toccare le produzioni corali contemporanee, con a seguire la degustazione a cura dell’Agriturismo Monte Rucke di Sauris.

Infine, domenica 24 agosto, saranno protagonisti due cori dalla Slovenia. Alle ore 11.00, nella Pieve di Santa Maria di Gorto, il Coro Zbor sv. Nikolaja di Litija diretto da Helena Fojkar Zupančič eseguirà la Messa cantata ed a seguire un breve concerto. Un gruppo corale questo che ha recentemente ottenuto il primo posto e due premi speciali al festival corale internazionale “CantaRode di Kerkrade”, nei Paesi Bassi. Alle ore 18.00, nella Pieve di Santa Maria di Castoia di Socchieve, si esibirà il Coro Hugo Wolf di Maribor diretto da Aleš Marčič, una formazione che si dedica con ottimi consensi alla rivitalizzazione della memoria di compositori dimenticati legati alla loro città natale, oltre a proporre opere odierne di nuovi compositori. Seguirà una degustazione a cura dell’Azienda Agricola La Sisile.