Lo butta a terra dalla bici e gli sfila il Rolex da 25mila euro

Il furto è avvenuto ieri a Lignano.

Lo ha fatto cadere dalla bici, gli ha sfilato il Rolex ed è fuggito: Il furto è avvenuto nella mattinata di ieri sul lungomare Trieste di Lignano Sabbiadoro. La vittima è un turista italiano di 62 anni.

L’uomo, che stava pedalando tranquillamente in bicicletta, è stato improvvisamente affiancato da uno sconosciuto su un’altra bici, il quale lo ha spinto facendolo cadere rovinosamente a terra. Approfittando del momento di confusione, il ladro ha strappato dal polso del turista un orologio Rolex Daytona,del valore di circa 25 mila euro.

Subito dopo, si è dato alla fuga pedalando a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce. La vittima, ancora sotto shock per quanto accaduto, ha allertato i carabinieri, intervenuti prontamente sul posto.