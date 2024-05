Concorso della Camera di Commercio Pn-Ud.

La Camera di commercio Pordenone-Udine ha indetto un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di otto persone, che saranno inquadrate come “Istruttori” secondo il Contratto collettivo Funzioni locali.

I candidati che avranno superato l’esame e saranno assunti andranno a ricoprire diversi profili, che si concentreranno in particolare in due aere. Opereranno cioè in qualità di “Istruttore servizi per la promozione e lo sviluppo della competitività delle imprese, la valorizzazione del turismo, l’orientamento al lavoro e l’e-government” e “Istruttore servizi anagrafici e di regolazione del mercato”.

Le prime figure saranno chiamate a gestire, per esempio, attività di finanziamento e sostegno economico alle imprese del territorio tramite contributi camerali e regionali in delega, nonché attività di sostegno alle imprese in materia di digitalizzazione. Nel secondo profilo rientreranno invece gli istruttori chiamati a collaborare nella gestione dei servizi amministrativi e certificativi afferenti alle anagrafi dell’Ente, di quelli relativi alle attività abilitative ed ispettivo-sanzionatorie.

Il bando, con tutti i requisiti e le disposizioni relative alla partecipazione, è stato pubblicato nelle News all’Albo camerale online e nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso del sito istituzionale www.pnud.camcom.it.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le domande potranno essere presentate in modalità digitale sulla base del format proposto dalla piattaforma raggiungibile dal link presente sul sito entro e non oltre le ore 23.59 del 27 giugno prossimo, pena l’esclusione dalla selezione.