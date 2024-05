A Pordenone un tentativo di truffa via whatsapp.

A quanto pare, è tornata a circolare la truffa via whatsapp anche in Friuli: è accaduto ad una donna di Pordenone, di 67 anni, che ha ricevuto un messaggio da qualcuno che si è spacciato per suo figlio: “Mamma, questo è il mio nuovo numero, l’altro lo puoi buttare via”.

Nonostante la donna sia rimasta sorpresa perché il figlio aveva recentemente cambiato cellulare, ha creduto al messaggio. L’interlocutore su WhatsApp ha poi chiesto alla madre di pagare un bollettino dato che lui non riusciva più ad accedere all’home banking perché il suo nuovo numero di telefono non era ancora registrato con la banca: 3.280 euro i soldi chiesti, con la promessa di restituirli in settimana.

Ad un certo punto, però, la signora si è arrabbiata, a causa di alcune ambiguità del finto figlio. Così ha chiamato la figlia e le ha spiegato la situazione; lei ha capito subito che si trattava di una truffa. Il tentativo di raggiro, quindi, è andato fortunatamente a vuoto e la donna ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.