Il documentario friulano sui Magredi premiato al Sondrio Festival

Il documentario “Magredi – La steppa friulana” al Sondrio Festival.

Si è fatto largo tra 158 candidati da tutto il mondo, unico documentario selezionato per l’Italia, e ha conquistato la Giuria internazionale portandosi a casa un prestigioso riconoscimento.

Il docufilm “Magredi – La steppa friulana”, prodotto dal Servizio biodiversità della Regione FVG è stato premiato tra gli 8 migliori alla 39a edizione del Sondrio Festival, la rassegna internazionale dedicata ai documentari naturalistici realizzati nei parchi naturali e aree protette di tutto il mondo: con altri due film, ha ottenuto la Menzione Speciale “per aver offerto un messaggio potente, uno spiraglio di speranza per un futuro più sostenibile, più consapevole e più armonioso”.

Sono stati Ivo Pecile e Marco Virgilio, registi del prodotto cinematografico incentrato sulla biodiversità e sullo sviluppo sostenibile, a ritirare il premio dalle mani di Licia Colò, volto noto della televisione. Presenti alla serata inaugurale in rappresentanza del Servizio Biodiversità Stefano Fabian, che ha curato la sceneggiatura dell’opera, e Stefania De Michiel, che ha seguito parte del Progetto Life da cui ne è scaturita la realizzazione.

Il documentario.

Il documentario dei registi friulani, lanciato nell’aprile 2025 nei più importanti cinema del Friuli Venezia Giulia, racconta un ambiente del tutto tipico e caratteristico della nostra regione, ma ancora poco conosciuto: i Magredi. In un percorso lungo quattro stagioni, si viaggia alla scoperta dell’ecosistema unico dei prati magri, ma ricchi di fioriture, che attraggono una miriade di insetti impollinatori e che rappresentano un prezioso luogo di rifugio e nidificazione per la fauna selvatica.

Le immagini non svelano solo la natura, ma anche le genti che su questi territori hanno vissuto e vivono tuttora. Si tocca il tema dello sviluppo sostenibile, dei progetti regionali di salvaguardia e della biodiversità (come il progetto Life PollinAction di recupero e miglioramento di oltre 150 ettari di prati stabili a sostegno degli impollinatori) e del rapporto personale e intimo che, chi vive in armonia con l’ambiente, crea con la natura circostante.

Il successo di “Magredi – La steppa friulana”, non si ferma con questo riconoscimento. Anzi, l’interesse nei confronti di questo territorio unico in Italia continua a crescere: si sta lavorando per farlo conoscere ad un pubblico più vasto grazie alla trasmissione del documentario sui canali tematici Rai.