Dolci, biscotti e non solo: i maestri pasticceri del Friuli aprono le porte dei loro laboratori

I laboratori dei maestri pasticceri del Friuli aprono le loro porte per “Tutti con le mani in pasta”.

Manca pochissimo a “Tutti con le mani in pasta”, l’evento che coniuga la promozione delle eccellenze dolciarie dei maestri pasticceri della regione, con la possibilità di impastare sotto la loro guida e nei rispettivi laboratori biscotti, panettoni e molto altro che giunge alla sua 12^ edizione.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per partecipare sabato 23 e domenica 24 novembre all’iniziativa ideata dall’Etica del Gusto per promuovere la cultura dei prodotti dolciari artigianali di alta qualità che si svolgerà in 13 laboratori sparsi su tutto il territorio regionale: da Osoppo a San Giovanni al Natisone, da Udine a Grado, da Aquileia a Codroipo, da Prata di Pordenone a San Pietro al Natisone, da Martignacco a Bagnarola di Sesto al Reghena ad Aiello del Friuli.

“Tutti con le mani in pasta è per noi maestri artigiani del gusto un’iniziativa molto importante, perché dà giusto risalto al nostro mestiere e a quanto ogni giorno, con grande passione e professionalità, prepariamo per i nostri clienti – dichiara Gianfranco Cassin, presidente di Etica del Gusto – il modo migliore per trasferire al consumatore il valore di ciò che porta sulla sua tavola è spiegare dove nasce quel prodotto, qual è la filiera degli ingredienti che contiene e la genuinità di ciò che acquista nelle nostre botteghe”.

Alle 12 di venerdì 22 termina la possibilità di prenotarsi su Eventbrite Ma sarà possibile aggiudicarsi ancora un posto in alcune delle attività aderenti, per partecipare all’evento più longevo in cui maestri del gusto aprono al pubblico il loro laboratorio telefonando ai seguenti numeri delle rispettive botteghe:

Pasticceria AQA a Osoppo 0432 975185

Gubanificio Dorbolò a San Pietro al Natisone 0432 727052

La Gubana della Nonna ad Azzida di San Pietro al Natisone 0432 727234

Pasticceria Cassin a Bagnarola di Sesto al Reghena 0434 688058

Pasticceria Da Marino a Prata di Pordenone 0434 610481

Pasticceria Gobatto a Grado 345 4386876

L’associazione Etica del Gusto, della quale oggi fanno parte 30 maestri del gusto del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, è nata nel 2009 con lo scopo di promuovere il valore del lavoro artigianale nell’arte bianca e nel settore dolciario e dare risalto alla scelta dei suoi associati, nelle proprie lavorazioni, di sole materie prime di alta qualità, dalla filiera certificata, a tutela del consumatore. Un’associazione che negli anni è cresciuta e ha dato vita a Etica Academy, una vera e propria scuola di alta formazione che offre la possibilità a pasticceri, panettieri e oggi anche cuochi, di affinare la propria tecnica e approfondire la conoscenza e i nuovi dettami del settore, con i tanti corsi di alta formazione proposti durante l’anno.

L’evento.

“Tutti con le mani in pasta è diventato un must nel calendario regionale delle iniziative legate all’artigianato alimentare – commenta l’assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini – e l’iniziativa rende merito al grande lavoro che i nostri artigiani del gusto conducono sul territorio, diventando anche un’importante risorsa per il turismo in regione. Il valore dei prodotti dell’artigianato del Friuli Venezia Giulia è riconosciuto a livello internazionale e questo appuntamento che consente ai consumatori di entrare nei laboratori del gusto amplifica l’appeal del settore”

Tutti con le mani in pasta, per questa sua dodicesima edizione, presenta delle novità: la partecipazione prevede una quota di iscrizione pari a 20 euro e la prenotazione può essere fatta online sul canale eventbrite al sito istituzione di Etica del Gusto a questo link

Nella quota è compresa la degustazione dei prodotti che saranno preparati sotto gli occhi dei partecipanti e con la loro collaborazione: si spazierà dal panettone artigianale ai croissant, passando per la Gubana, i dolci della tradizione siciliana, i biscotti natalizi, il cioccolato e i lievitati, dolci e salati. In alcuni casi la partecipazione è limitata ad un numero esiguo di ospiti, vista la capienza dei laboratori artigianali.

Il calendario degli eventi.

SABATO 23 NOVEMBRE 2024



AQA – Osoppo

Come si fa il panettone + degustazione

h. 14.00-18.00

max. 8 posti

Luca Soncin illustrerà tutte le fasi di realizzazione del panettone artigianale, l’importanza dell’utilizzo di materie prime di qualità, tempistiche e segreti del mestiere. Seguirà la degustazione.



PANIFICIO BERIN – Medeuzza San Giovanni al Natisone

Croissant dolci e salati

h. 15.00-18.00

max. 10 posti

Gli ospiti realizzeranno insieme alla famiglia Berin i croissant dall’impasto alla cottura. Li farciranno con ripieni dolci e salati, a seguire la degustazione.

I partecipanti parteciperanno a tutte le fasi di produzione.



PANIFICIO DA MARINO – Prata di Pordenone

La Gubana con lievito madre da rinfresco

h. 15.00-17.30

max. 12 posti

Dall’impasto alla farcitura, dalla lievitazione alla cottura, la Gubana Friulana con Lievito Madre da Rinfresco. Gli appassionati scopriranno all’interno del laboratorio, come si realizza la ricetta della tradizionale Gubana Friulana con le materie prime di ottima qualità. Seguirà la degustazione.



DORBOLÒ GUBANE – San Pietro al Natisone

Alla scoperta della gubana

h. 15.30-17.30

max. 12 posti



Visita al primo Gubanificio storico di San Pietro al Natisone con la spiegazione della storia della gubana e di come viene realizzata. La durata dell’esperienza è di circa 1 ora e 45 minuti e comprende la visita all’interno del laboratorio a macchinari spenti per questioni di sicurezza e di igiene. Gli ospiti potranno provare a mettere le mani in pasta, formando una gubana a partire dall’ impasto e dal ripieno già pronti. Degustazione finale dei prodotti.



DUSCI – Udine

La Sicilia e il Friuli nell’evoluzione di sapori

h. 16.00-19.00

max. 25 posti

Laboratorio pratico di pasticceria e cucina.

In laboratorio, accompagnati dai maestri Pasticceri Giuseppe e Salvatore Gangi, verranno preparati: focaccia con uva fragola e torta pistacchio e picolit.

In cucina, accompagnati dallo Chef Bertossi, saranno preparati la pasta fresca per le tagliatelle con crema di montasio, porcini e pistacchio; gnocchi di zucca con fumetto di crostacei e battuta di gamberi di Mazara del Vallo; gnocchi di patate in rosso pachino con ricotta primo sale e guanciale affumicato.



PANIFICIO GOBATTO – Grado

Christmas is coming

h. 16.00-19.00

max. 5 posti LABORATORIO PER BAMBINI

Gli ospiti potranno immergersi nella dolce magia del Natale e preparare insieme ai maestri pasticceri dei gustosissimi biscotti natalizi! E dopo il laboratorio, super merenda, adatta per adulti e specialmente bambini che potranno assaggiare il panettone cioccolatoso e il classico!

DOLCE VITA – Codroipo

Aperipanettone

h. 18.00

max. 60 posti

Verranno presentati i panettoni “di casa” in un modo più dinamico: non sarà la solita, noiosa serata di degustazione, bensì un aperitivo salato e dolce con prodotti friulani, anche in abbinamento ai grandi lievitati.

Saranno illustrate varie proposte su come consumare i panettoni, come poterli presentare e come abbinarli ad altri prodotti tipici della nostra regione, anche con un buon bicchiere di vino selezionato dalla bottiglieria “La vite e il legno” di Codroipo.

Sarà l’occasione per avere le risposte alle vostre domande su come nasce un panettone, come cresce e come consumarlo al meglio.

COCAMBO – Aquileia

Liquori e cioccolato… da Trieste in giù

h. 18.00-20.00

max. 35 posti

I liquori preparati da Piolo&Max di Trieste incrociano il cioccolato Cocambo in tutte le sue sfumature. Dopo la visita all’unica fabbrica del cioccolato in Friuli Venezia Giulia è prevista la degustazione guidata in un’atmosfera magica e spensierata.



DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024



PASTICCERIA CASSIN – Bagnarola di Sesto al Reghena

Natale a doppio impasto

h. 10.00-12.00

max. 30 posti

Accoglienza in laboratorio pasticceria. Verranno illustrate le varie fasi di realizzazione del panettone artigianale con lievito madre. Dimostrazione di decorazione di biscotti. Seguirà la degustazione con un dolce omaggio per i partecipanti.

CASTELLARIN – Martignacco

Evento presso Enoteca Raps Udine

Sugar Santa

h. 11.00-13.00

max. 60 posti

A un mese dal Natale, i team di Castellarin e di Raps sono lieti di invitarvi a scoprire i panettoni e i vini che potranno accompagnare le feste.

Per l’occasione, in orario di Brunch, saranno serviti tre panettoni (di cui 1 gastronomico salato) abbinati ad altrettanti vini; un’occasione per guidare il consumatore nella scelta del dolce che non potrà mancare sicuramente sulle vostre tavole e dei vini con cui si brinderà sotto le feste.



LA GUBANA DELLA NONNA – San Pietro al Natisone

Scopri il Panettone Artigianale!

h. 11.00-12.00 // 15.00-16.00

max. 20 posti

Un evento speciale in laboratorio, dove potrei vivere un viaggio alla scoperta del panettone artigianale realizzato con lievito madre.

La scelta del lievito madre non è casuale: è il risultato della costante ricerca di eccellenza e della volontà di rispettare la tradizione pasticcera italiana.

Evento del mattino (ore 11.00) o del pomeriggio (ore 15.00).



ORSO BAKERY – Aiello del Friuli

Scopriamo il mondo dei lievitati: pizze, focacce, brioche dolci e salate.

h. 14.00-18.00

max. 30 posti

Il laboratorio apre le porte per far scoprire come i maestri del gusto realizzano i lievitati: gli ospiti potranno seguire la lavorazione degli impasti di pizze, focacce e croissant, dalla stesura dell’impasto alla cottura in forno.

Oltre ad assaggiare i prodotti appena realizzati e sfornati, verrà proposta una degustazione di “Cocktail e panettone” in collaborazione con l’azienda “Dottori Zandegiacomo” di Aiello del Friuli, che presenterà il suo nuovo prodotto: il gin “Mai Masa”.

IL PARADISO DEI GOLOSI – San Pietro al Natisone

Il cioccolato in Paradiso

h. 14.00-17.30

max. 20 posti

Si parlerà di cioccolato: cos’è, come si tempera… A seguire un laboratorio pratico durante il quale gli ospiti impareranno a realizzare dei semplici cioccolatini che poi potranno portare a casa. L’evento si concluderà con la presentazione e l’assaggio dei panettoni di casa