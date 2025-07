Via i cartelli bilingui anche nella stazione di San Gottardo a Udine.

La rimozione della segnaletica bilingue lungo la tratta ferroviaria Udine-Cividale riguarda ora anche la stazione di Udine San Gottardo. Anche in questo snodo, infatti, sono stati rimossi i cartelli con indicazioni in italiano e friulano, lasciando la segnaletica esclusivamente in italiano. Tuttavia, resta attivo il distributore automatico di biglietti plurilingue, che offre informazioni in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, sloveno e friulano.

“La segnaletica bilingue è un elemento fondamentale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico friulano”, commentano la consigliera comunale di Udine responsabile dell’Identità friulana e plurilinguismo, Stefania Garlatti-Costa, e il consigliere capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra-Possible, Andrea Di Lenardo. “Abbiamo verificato di persona la rimozione della segnaletica bilingue anche nella stazione di San Gottardo, dopo quanto già avvenuto a Cividale. Chiediamo che venga immediatamente ripristinata la segnaletica plurilingue, come previsto dal progetto ‘Treno delle lingue’, concordato nel 2015 da FUC e ARLeF.”

Cartelli coperti a Cividale

Nel frattempo, a Cividale, RFI ha coperto i nuovi cartelli esclusivamente in italiano, che erano stati posizionati nei giorni scorsi dopo la rimozione della segnaletica trilingue (italiano, friulano e sloveno). Questa mossa arriva in attesa di un possibile ripristino della segnaletica plurilingue, dopo le richieste di chiarimenti avanzate da ARLeF e dal Comune di Cividale, che stanno già ottenendo riscontri.

Il segretario provinciale del PD di Udine, Luca Braidotti, ha commentato: “Così come è stato rapido l’intervento di RFI nella copertura di alcuni cartelli sbagliati nella stazione di Cividale, sia un buon auspicio per il rapido ripristino della cartellonistica plurilingue in tutte le stazioni coinvolte nel progetto ‘Treno delle lingue’, dalla città ducale a Bottenicco, Moimacco, Remanzacco, San Gottardo e Udine.” Braidotti ha aggiunto: “Vorremmo fosse altrettanto veloce il ritorno in funzione della littorina, al termine di un cantiere che assomiglia più alla Salerno-Reggio Calabria che alla Udine-Cividale.”