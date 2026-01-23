Tania e Donatella, due friulane protagoniste del Calendario di Miss Mamma

Due mamme friulane nel Calendario di Miss Mamma Italiana Gold 2026.

Il Friuli si prende la scena nazionale e conquista due dei dodici mesi del nuovo Calendario 2026 di “Miss Mamma Italiana Gold”. Tra i volti selezionati per rappresentare la bellezza e la simpatia delle madri tra i 46 e i 55 anni, spiccano infatti Tania Donazzon di Polcenigo e Donatella Cecchele di Casarsa della Delizia, scelte per gli scatti della 23ª edizione del lunario, presentato ufficialmente all’Hotel Rosalba di San Mauro Mare. Entrambe figurano tra le vincitrici della finale nazionale 2025 del concorso dedicato alle mamme tra i 46 e i 55 anni.

Tania Donazzon, 48 anni, impiegata e mamma di Lucia, è la protagonista del mese di Febbraio. Nel corso del concorso aveva ottenuto la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold Mio 2025”. Donatella Cecchele, 54 anni, operatrice socio-sanitaria e mamma di Nadia, Elena e Nevena, compare invece nella pagina di Gennaio 2027. A lei era stata assegnata la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold Fotogenia 2025”.

Il concorso, giunto alla sua 33ª edizione e organizzato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, non è solo una manifestazione dedicata alla bellezza e alla simpatia, ma sostiene l’associazione Arianne Onlus nella lotta all’endometriosi, malattia che colpisce quasi 4 milioni di donne in Italia. Le immagini del calendario sono state realizzate dalla fotografa Gloria Teti.