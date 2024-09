A Marano Lagunare arriva Arte tra le calli.

L’arte contemporanea intesa in senso trasversale, ricca di contaminazioni tra diverse forme d’espressione, torna ad essere la protagonista indiscussa della decima edizione di [A] – Arte tra le calli, manifestazione diffusa in calendario dal 7 al 15 settembre a Marano Lagunare. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione culturale [A], per nove giorni trasformerà il centro storico del suggestivo borgo della Bassa Friulana con mostre dislocate nelle piazze e tra le calli.

Undici esposizioni curate da artisti molto diversi tra loro, provenienti da diverse regioni italiane ma anche dall’Austria, performance e concerti musicali. Per tutti gli appassionati d’arte contemporanea l’appuntamento è dunque per sabato 7 settembre alle 17:30 presso la Pescaria Vecja di Marano Lagunare, per l’inaugurazione della rassegna e la presentazione degli artisti coinvolti.

Ad esporre saranno Guerrino Dirindin, Robert Svoboda, Luisa Finos, Paolo Tarulli, Enrico Tuzzi, Luciano De Gironcoli, Paolo Toffolutti, Paolo Comuzzi, Beatrice Riva, Sebastiano Pallavisini, Rouge Maudit, Rosella Zentilin.

Dopo il saluto in Pescaria Vecja e l’apertura ufficiale delle mostre, seguirà alle 19:00 in piazza Savorgnan la performance sonicaverbale P.S.blu – Parole Sante, a cura di Roberto Ferrari e Marco Opla Pasian. Mentre sabato 14 settembre alle 20:00 in Pescaria Vecja è previsto il concerto dei CRVENI MOST etnojazz trip – Sebastiano Crepaldi_flauto, Luca Demicheli_basso acustico, Andrea Vergani_chitarra acustica, Piero Purich_sax tenore, Ermes Ghirardini_percussioni.

Orari di visita da domenica 8 settembre:



– sabato e domenica 10:00-13:00 / 17:00-20:00

– dal lunedìal venerdì 18:30-20:00.