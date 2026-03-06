Enaip Fvg e Ford Italia insieme per la formazione dei giovani professionisti

EnAIP Friuli Venezia Giulia rafforza la collaborazione con il mondo delle imprese e investe nella formazione tecnica dei giovani entrando a far parte del programma Ford Youth Academy, iniziativa promossa da Ford Italia per avvicinare studenti e studentesse alle professioni del settore automotive.



Il progetto è stato presentato al Centro Congressi di EnAIP FVG a Pasian di Prato, dove numerosi studenti hanno partecipato all’incontro dimostrando il forte interesse verso un percorso che unisce innovazione tecnologica, formazione specialistica e opportunità concrete di inserimento nel mondo del lavoro.

Un percorso formativo dedicato all’automotive

La Ford Youth Academy è un programma nazionale della durata di circa due mesi pensato per offrire una formazione specializzata nel settore dell’automotive. Il percorso si concentra in particolare sulle tecnologie più avanzate, con attenzione alla gestione dei veicoli elettrici ed elettrificati in officina.



Il progetto integra lezioni teoriche e attività pratiche con l’obiettivo di formare tecnici qualificati, pronti ad affrontare le sfide della mobilità del futuro e le trasformazioni tecnologiche che stanno interessando il settore.



“La collaborazione con Ford Italia rappresenta per EnAIP FVG un’opportunità preziosa per avvicinare sempre di più la formazione professionale al mondo reale delle imprese – ha spiegato Luca Alborghetti, direttore dell’Area Giovani di EnAIP FVG – . Offrire ai nostri studenti la possibilità di confrontarsi con tecnologie all’avanguardia e con standard formativi internazionali significa prepararli concretamente alle sfide del mercato del lavoro e accompagnarli verso professioni altamente qualificate nel settore della mobilità del futuro”.

Dieci studenti selezionati per il programma

Durante la presentazione è stato illustrato anche il percorso di selezione che porterà a individuare 10 studenti di EnAIP FVG che potranno partecipare alla Ford Youth Academy. I giovani selezionati avranno l’occasione di potenziare le proprie competenze tecniche e di confrontarsi con professionisti del settore, seguendo standard formativi di livello internazionale.



Partner dell’iniziativa è il dealer Autopiù, che collaborerà all’attività formativa mettendo a disposizione un proprio tecnico specializzato e organizzando una visita presso la propria sede per far conoscere ai ragazzi il lavoro quotidiano all’interno di un’officina. Nel corso della presentazione erano inoltre esposte alcune vetture Ford, utilizzate durante il percorso formativo e simbolo dell’innovazione tecnologica che sta trasformando il settore automobilistico.

Formazione e lavoro: i risultati del progetto

“L’adesione di EnAIP FVG alla Ford Youth Academy è per noi motivo di grande soddisfazione” ha dichiarato Sabina Grixoni, Direttrice della Comunicazione e delle Relazioni Esterne di Ford Italia. “L’iniziativa è nata per aprire le porte del settore automotive a giovani studentesse e studenti, offrendo loro un percorso formativo di eccellenza. Il nostro obiettivo è ispirare e appassionare le nuove generazioni a professioni specializzate e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. I risultati ottenuti finora, con 70 studentesse e studenti che hanno poi trovato occupazione presso la nostra rete di concessionari, e oltre 160 che hanno completato un tirocinio formativo presso di essi, testimoniano la validità e l’impatto del progetto.”

I risultati ottenuti finora dal programma confermano l’efficacia del progetto: 70 studenti hanno già trovato occupazione nella rete dei concessionari Ford, mentre oltre 160 giovani hanno svolto un tirocinio formativo presso le strutture della rete.

EnAIP FVG e la formazione per le professioni del futuro

L’iniziativa conferma come EnAIP FVG sia costantemente al passo con i tempi, ponendosi al centro di progetti d’avanguardia nella formazione professionale. La collaborazione con realtà internazionali come Ford dimostra l’impegno dell’ente nel costruire percorsi formativi sempre aggiornati, capaci di intercettare le evoluzioni del mercato del lavoro e di offrire agli studenti competenze immediatamente spendibili, in linea con le trasformazioni tecnologiche e con la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile.