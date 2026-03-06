La Brigata Pozzuolo del Friuli celebra i 191 anni di storia

Le celebrazioni per il 191esimo anniversario della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli.

Si è svolta nella Caserma “Federico Guella” di Gorizia, sede del Comando Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” la cerimonia di commemorazione per il 191° anniversario di fondazione.

Il Comandante, Generale di Brigata Andrea Bertazzo, ha ricordato i fatti salienti che hanno caratterizzato la “Pozzuolo del Friuli” in circa due secoli di storia. “Oggi la Pozzuolo del Friuli – ha spiegato nel suo discorso – è una realtà composta da militari sempre più specializzati, alle prese con nuovi strumenti, mezzi ed equipaggiamenti. Impegnati in un settore dove la tecnologia, assieme alla dottrina d’impiego delle forze e all’addestramento si adeguano ai moderni scenari. La situazione mondiale e il periodo di profonda trasformazione che stiamo vivendo impone oggi una rinnovata attenzione da parte del nostro Paese e della comunità internazionale all’apparato militare di difesa e al suo fondamentale ruolo di deterrenza”.

Presenti alla cerimonia le principali Autorità civili e militari del capoluogo isontino tra le quali il Prefetto di Gorizia, Ester Fedullo e il vice sindaco, Chiara Gatta. Presenti anche i labari delle Associazioni Combattentistiche d’Arma.

La Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” è oggi a connotazione pluriarma e, nel solco delle tradizioni e del valore del passato, è impiegata con propri assetti nelle operazioni all’estero e sul territorio nazionale. La Brigata, inoltre, fornisce tutte le componenti necessarie per affrontare sia il combattimento terrestre sia le peculiari e specialistiche azioni anfibie autonome nel quadro della Capacità Nazionale di Proiezione dal Mare (CNPM).