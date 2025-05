Impianti di risalita: aperture, tariffe e agevolazioni per l’estate in quota

Aperture e tariffe degli impianti di risalita nell’estate del Friuli.

Una buona novità per chi vuole passare l’estate in quota e sfuggire alla calura (quando arriverà) della pianura: nessun aumento per le tariffe degli impianti di risalita in Friuli Venezia Giulia per i mesi caldi del 2025. La giunta regionale ha approvato una delibera che mantiene invariati i prezzi, confermando così l’impegno per una montagna accessibile, attrattiva e sempre più orientata alla destagionalizzazione turistica.

“Abbiamo deciso di non modificare i prezzi, mantenendo una proposta competitiva e in linea con l’innalzamento della qualità dei servizi” ha annunciato l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini. Confermata anche la gratuità per i bambini sotto gli 8 anni e le agevolazioni per i ragazzi fino a 20 anni.”Inoltre – ha specificato ancora Bini – d’accordo con PromoTurismoFVG, abbiamo puntato ad incentivare le attività ludico-sportive in generale ed in particolare l’intrattenimento e lo svago per le famiglie“.

Le tariffe per gli impianti di risalita friulani.

Le tariffe intere continueranno a variare da 7,50 euro (per una corsa singola) a un massimo di 18 euro (andata e ritorno), con riduzioni fino al 50% e ulteriori sconti per gruppi, possessori di card turistiche regionali (FVGCard, Plus Holiday Card, Karnten Card), e persone con disabilità titolari di Disability Card.

“Una novità riguarda la Fun Area dell’Angelo di Tarvisio – ha aggiunto ancora l’assessore -, dove, per aumentare gli accessi alla Zip Line, abbiamo proposto l’inserimento della corsa bob nel biglietto della Zip Line istituendo una tariffa agevolata valida per un numero minimo di tre voli”.

La stagione estiva prenderà il via sabato 31 maggio con l’apertura della telecabina del Lussari, mentre gli altri poli montani apriranno gradualmente a partire dal 7 giugno. La chiusura è prevista dal 5 ottobre, con possibilità di aperture straordinarie in caso di eventi speciali.