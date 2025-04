Friuli baciato dalla dea bendata, doppietta al Lotto da oltre 27mila euro

L’ultima estrazione del Lotto premiano il Friuli.

Il Lotto continua a sorridere al Friuli Venezia Giulia, che incassa una doppietta da oltre 27mila euro nell’ultima estrazione. Come riportato da Agipronews, a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, sono stati vinti oltre 14mila euro in piazzale della Stazione. Un altro terno fortunato da 13.500 euro è stato centrato a Pordenone, in via Piave. Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 378 milioni di euro dall’inizio del 2025.