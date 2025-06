Dal Friuli ad Affari Tuoi, Federica vince 75mila euro e sfiora un finale da sogno

La friulana Federica Cecconi protagonista ad Affari Tuoi su Rai Uno.

Una partita carica di tensione e colpi di scena per Federica Cecconi, edicolante di Lignano Riviera, protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 23 giugno su Rai1. Accompagnata dal padre Stefano, ha pescato il pacco numero 5, affrontando con energia e simpatia la sfida del game show condotto da Stefano De Martino.

L’inizio è stato promettente: diversi pacchi blu eliminati e una buona dose di ottimismo. La concorrente ha rifiutato offerte iniziali da 33mila e 30mila euro, spinta anche dalla voglia di rischiare. La situazione si è fatta sempre più delicata quando, sul tabellone, sono rimasti solo due premi: 10mila e 200mila euro. Il “Dottore” ha messo sul piatto 75mila euro. Il padre ha insistito perché la figlia accettasse, e alla fine Federica, visibilmente emozionata, ha scelto la via della prudenza e ha accettato l’offerta. “sai quanti giornali devo vendere per avere 75mila euro!”.

Nel suo pacco, purtroppo, c’erano proprio i 200mila euro, ma questo non ha spento lo spirito della concorrente friulana. Federica, madre di Nicolò, ha raccontato di amare il suo lavoro in edicola e di aver partecipato al programma anche per il gusto del gioco, oltre che per tentare il colpo grosso. Nonostante il colpo di scena finale, ha chiuso la partita con il sorriso e tanta gratitudine per l’esperienza vissuta.