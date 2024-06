A ogni temporale forte, il tratto di strada finisce sott’acqua. Nemmeno l’intervento sulla fognatura ha risolto i problemi

I residenti di via Baldasseria Media, a Udine, sono esasperati. Puntualmente, a ogni forte temporale, il tratto compreso tra l’incrocio con via Orsaria e il termine della strada si allaga. Non si tratta di acqua piovana, ma di scarichi fognari, con tutti i disagi che il problema comporta. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in seguito alle forti precipitazioni che hanno interessato la pianura friulana.

“Vivo qui da 25 anni – racconta Roberto Modonutti – e gli allagamenti sono ormai una costante ogni volta che le precipitazioni sono più intense. Circa un anno fa, anche a seguito di una raccolta firme tra i residenti, il Cafc aveva eseguito un rifacimento della fognatura. Ma, evidentemente, i lavori non hanno risolto il problema…”.

“Ci siamo spesso ritrovati anche con mezzo metro d’acqua di fogna che, nel caso di abitazioni al pianterreno o di seminterrati, ovviamente rischia di entrare”, continua Modonutti. “Anche per le auto posteggiate è un problema: io, qualche tempo fa, ho dovuto rottamare una macchina che era finita sott’acqua”.

“Solleciteremo nuovamente il Cafc per trovare una soluzione, ma anche al Comune di Udine chiediamo di completare i lavori stradali. L’arteria, infatti, è stata riasfaltata, ma l’intervento non ha interessato i marciapiedi: la ghiaia, quando piove, finisce nei tombini, ostruendo ulteriormente il deflusso dell’acqua”, conclude Modonutti.