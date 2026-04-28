Foresta in Valle: a Paularo torna la grande festa del legno

“Foresta in Valle” torna con la sua quarta edizione, il 16 e 17 maggio a Paularo, nel cuore della Carnia. La manifestazione, promossa dalla Regione FVG in collaborazione con il Cluster Legno Arredo Casa FVG – società benefit e con Legno Servizi – Cluster forestale FVG, si conferma come la principale festa regionale dedicata al mondo del legno e delle foreste, un appuntamento che unisce approfondimento tecnico, divulgazione e partecipazione della comunità.



L’iniziativa coinvolge numerosi partner territoriali – Comunità di montagna della Carnia, Comune di Paularo, Ecomuseo “I Mistîrs”, NanoValbruna, Pro Loco Val d’Incarojo, Ordine dei dottori agronomi e forestali FVG, Università di Udine, Museo Carnico delle Arti Popolari – e invita a riflettere sul ruolo delle foreste, sulla gestione sostenibile delle risorse e sul valore delle filiere del legno per l’economia regionale.

Zannier: “Il legno è una risorsa sostenibile e garantita”

“Foresta in Valle avvicina la risorsa legno ai cittadini – ha affermato l’assessore regionale alle Risorse forestali Stefano Zannier nel corso della presentazione dell’evento a Udine – e aiuta a comprendere il valore aggiunto, per l’utilizzatore finale, dato dalla certezza della provenienza del legno rispetto ad altri materiali di sintesi. Il legno è garantito, sostenibile, naturale, rinnovabile.



È quindi sì un momento di festa, “Foresta in valle”, ma anche un’occasione per far capire quanto sia vantaggioso utilizzare il legno delle nostre foreste: una scelta che genera benefici per l’economia regionale e contribuisce alla durata nel tempo del patrimonio forestale. La gestione forestale è infatti la principale garanzia per mantenere le nostre foreste in salute e assicurare loro continuità nel tempo”.

Il peso della filiera forestale e le sfide del settore

All’incontro di presentazione – moderato da Rosella Cavallini del Cluster Legno Arredo – sono intervenuti il presidente del Cluster Legno Arredo, Edi Snaidero, la direttrice del Cluster forestale Elisa Beltramini, il consigliere di Legno Servizi Marco Vidoni, il sindaco di Paularo Marco Clama. “Il mondo forestale ha un peso importante sul PIL del nostro territorio: parliamo di una filiera che arriva in tutto il mondo, con un forte orientamento all’export e una capacità produttiva che si fonda, per definizione, sulla sostenibilità – ha osservato Snaidero -. Tutto parte dalla gestione delle foreste.



Spesso però la narrativa comune racconta il tagliare degli alberi come un gesto negativo; in realtà, una gestione corretta significa piantarne di nuovi, contribuendo così al rinnovamento del bosco. Eventi come questo servono proprio ad avvicinare le persone alla filiera, a far capire come funziona il settore e quanto sia importante un utilizzo corretto e consapevole del legno.” Snaidero ha fatto un riferimento ai costi energetici elevati e le sfide complesse che le aziende stanno affrontando, “ma si continua a investire e a innovare. Come Cluster Arredo stiamo portando in Europa il “modello Friuli”, grazie anche al lavoro dell’ex direttore Carlo Piemonte, oggi alla guida di Federlegno, che ci permette di valorizzare ancora di più le competenze e le eccellenze del nostro territorio”.

Due giornate tra forum, escursioni ed eventi per il pubblico

“La manifestazione si configura come un laboratorio a cielo aperto in cui istituzioni, enti, operatori e cittadini si incontrano per approfondire e valorizzare la filiera del legno, attraverso un approccio tecnico, culturale ed esperienziale – ha spiegato la direttrice del Cluster forestale Elisa Beltramini – . Dopo le precedenti edizioni nelle Valli del Natisone, in Val Cellina e in Val Canale, l’appuntamento approda quest’anno in Carnia”.



Il programma si articola in due giornate. Il sabato sarà dedicato ai contenuti più tecnici e istituzionali, con il Forum “Foreste e territori: la gestione che crea valore”, ospitato a Palazzo Calice, una villa d’epoca tipica della Carnia. Sfide della filiera, opportunità della bioeconomia forestale, quadro normativo europeo, tutela dei boschi vetusti sono i temi su sui si confronteranno esperti regionali e nazionali. Nel pomeriggio, il pubblico potrà partecipare a un’escursione guidata tra alberi monumentali e cantieri forestali, mentre la serata si chiuderà con un momento musicale dedicato alla tradizione friulana, realizzato in collaborazione con “Palchi nei Parchi”.



La domenica sarà invece dedicata alla cittadinanza, con una passeggiata naturalistica nei boschi comunali in collaborazione con NanoValbruna e, dalle 11 in poi, un ricco programma di attività nel centro di Paularo: mercatini artigianali, prodotti tipici, laboratori per bambini e adulti, dimostrazioni e spazi espositivi dedicati al mondo foresta‑legno. A concludere la giornata sarà il Trofeo “Boscaioli in Valle”, una gara spettacolare che mette alla prova abilità e tecnica delle squadre partecipanti, sempre molto attesa dal pubblico.

Il video.