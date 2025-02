Arrestato ladro che colpiva nel Friuli Occidentale.

Gli uomini dell’Arma hanno arrestato un ladro seriale che colpiva nel Friuli Occidentale. L’uomo, C.F, 45 anni, residente a Polcenigo, è stato condannato in via definitiva per 13 reati contro il patrimonio (12 furti e 1 ricettazione) commessi tra il 2016 e il 2022 a Sacile, Fontanafredda e Polcenigo e i carabinieri della Stazione di Polcenigo hanno eseguito il relativo ordine di carcerazione per cumulo pene, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trieste.

I colpi.

Nove dei furti sono stati commessi in due anni, tra il 2021 e il 2022, tutti nel paese in cui risiedeva.

nel 2021 : il 9 gennaio , ha forzato la cassetta in legno per le offerte impossessandosi di 30 euro in contanti all’interno della Chiesa di San Giovanni Battista; nello stesso giorno si è introdotto mediante effrazione della porta d’ingresso all’interno del ristorante Da Pascon impossessandosi di 350 euro in contenuti nel registratore di cassa; sempre il 9 gennaio si è appropriato di una bicicletta da uomo marca Bianchi parcheggiata in via Due Muri di proprietà di un 57 ivi residente; il 10 gennaio si è introdotto, forzando la porta ingresso, all’interno della pizzeria da asporto L’angolo ghiotto impossessandosi di 150 euro in contanti contenuti nel registratore di cassa; l’11 gennaio , mediante la forzatura dell’apposito contenitore, si è impossessato di medicinali della farmacia Furlanis; il 14 gennaio ha tentato di introdursi, senza riuscirvi, all’interno del bar Sprizzetto; il 20 gennaio , mediante l’effrazione della porta d’ingresso, si è introdotto all’interno della birreria Due Muri appropriandosi di numerosi alcolici e generi alimentari per un valore stimato di circa 400 euro;

Accurati sopralluoghi e mirate attività investigative portati avanti dalla Stazione di Polcenigo hanno consentito di acquisire solidi elementi di prova sulla sua responsabilità negli episodi. Nelle perquisizioni domiciliari, di volta in volta delegate dalla Procura di Pordenone nel corso degli anni, inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati gli strumenti di effrazione impiegati e gli indumenti indossati nel corso dei furti. Tolti i periodi di carcere già scontati, al 45enne restano da espiare ancora 2 anni e 3 mesi, per cui, dopo l’arresto, è stato accompagnato al carcere di Pordenone.