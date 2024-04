Contributi ai disoccupati per i corsi di formazione.

Fino al 31 ottobre, le persone disoccupate potranno richiedere il contributo per l’iscrizione ai

corsi di formazione per professionista della security aziendale, per il conseguimento del brevetto di assistente bagnanti, per acquisire la qualifica di guardiafuochi.

“La Regione – ha detto l’assessore Alessia Rosolen -, promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l’inserimento nel mercato del lavoro di cittadini residenti in Friuli Venezia

Giulia, finanziando la partecipazione a percorsi professionalizzanti finalizzati all’acquisizione di competenze volte a favorire l’occupabilità nel mercato regionale del lavoro”.

Come funziona la misura.

I contributi prevedono sino a un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, per la copertura delle spese di iscrizione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnanti, per l’esercizio della professione di assistente bagnanti in piscina, nelle acque interne e al mare, riconosciuto dal Ministero dell’interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (brevetto P, brevetto IP, brevetto MIP).

Sono previsti invece sino a un massimo di 1.000 euro a copertura delle spese per i corsi finalizzati ad acquisire la qualifica di guardiafuochi e sino a un massimo di 1.500 euro per i corsi per professionista della security aziendale.

Inoltre, con lo stesso avviso gli operatori dell’area sanitaria, educativa e socioassistenziale residenti in Friuli Venezia Giulia oppure non residenti, ma occupati presso un’unità produttiva sita nel territorio della regione, potranno richiedere un contributo a integrale copertura delle spese di iscrizione per la partecipazione ai corsi di formazione LIS, su presentazione di apposita certificazione rilasciata in base al Quadro comune di riferimento per le lingue “QCER” o attestato equivalente.

Il contributo coprirà le spese di iscrizione ai corsi sopra indicati sostenute a partire dal 1 gennaio 2024 e che si concluderanno entro il 30 aprile 2025. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente “on line” attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” (IOL) a cui si accede attraverso il seguente link: https://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?ID_CON=2&ID_PROC=573093