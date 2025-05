Scienza e ricerca raccontate con passione: una friulana finalista al Premio Giovedì Scienza

Il 26 maggio la finale del Premio Giovedì Scienza.

C’è anche una brillante mente friulana tra i finalisti della 13ª edizione del Premio Nazionale Giovedì Scienza: si tratta di Chiara Anzolini, geologa e divulgatrice scientifica, originaria di Tolmezzo, oggi ricercatrice all’Università di Padova. È una dei dieci giovani under 35 selezionati (tra 84 candidature da 14 regioni) dalla giuria del concorso, che premia le eccellenze della ricerca italiana e la capacità di comunicarla con efficacia.

Dopo una laurea e un dottorato in Scienze della Terra, Chiara ha portato avanti le sue ricerche in Canada, dove ha studiato i diamanti super-profondi per capire i meccanismi nascosti del mantello terrestre. Tornata in Italia, ha arricchito la sua formazione con un master alla SISSA di Trieste in comunicazione della scienza, ambito nel quale oggi è attiva all’interno del National Biodiversity Future Center (NBFC), il primo centro di ricerca italiano interamente dedicato allo studio della biodiversità. La finale del Premio Giovedì Scienza si terrà il 26 maggio all’Accademia delle Scienze di Torino.

E che Chiara sappia comunicare la scienza in maniera anche pop, lo dimostra il fatto che sia finita nientemeno che sulle pagine di Topolino! In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità nel 2024, insieme al collega Fabio De Pascale e al divulgatore Telmo Pievani, ha raccontato ai lettori più giovani il lavoro del NBFC attraverso articoli e storie a fumetti.