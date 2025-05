Friuli “regina” della scacchiera: gli studenti battono tutti ai campionati nazionali

Vittoria degli studenti friulani ai Campionati studenteschi di scacchi.

Il Friuli Venezia Giulia conquista la vetta nazionale degli scacchi scolastici, portando a casa un risultato storico alle finali dei Campionati studenteschi di scacchi appena concluse a Montesilvano, in provincia di Pescara. La rappresentativa friulana ha totalizzato 71 punti, classificandosi prima assoluta tra le 300 scuole partecipanti da tutta Italia e oltre 1800 studenti in gara.

Il merito va soprattutto ai successi delle squadre del Leopardi-Majorana di Pordenone, che ha conquistato il titolo di campionesse juniores, e del Copernico di Udine, vincitore nella categoria allievi maschile, oltre ai preziosi piazzamenti ottenuti dagli istituti di Moimacco, Palmanova e Trieste.

“È un grandissimo risultato, frutto dell’impegno e delle tante ore di lezione che le associazioni, tra cui Palmascacchi, hanno tenuto nelle scuole della nostra regione”, ha commentato con entusiasmo il consigliere regionale Francesco Martines (Pd). “Questo impegno, la passione dei ragazzi e la competenza degli allenatori hanno portato in pochi anni il Friuli Venezia Giulia ai vertici nazionali dello sport degli scacchi“.

“Un esempio – continua l’esponente dem – è la società PalmaScacchi di Palmanova che, nata nel 2011 con oltre 150 soci, è diventata un punto di riferimento in regione, grazie all’intensa attività: ogni anno gratuitamente fa 250 ore di lezione a oltre 340 ragazzi di 18 classi della primaria e media di Palmanova”.

Infine, c’è l’impegno del consigliere: “Mi farò carico a livello regionale per fare in modo che venga istituita una nuova linea di finanziamento per sostenere le attività di insegnamento da parte delle associazioni del territorio di questo importante sport nelle scuole, così come già ora avviene con finanziamenti mirati, cori e bande per quanto riguarda l’educazione musicale nelle scuole”.