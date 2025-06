Una giovane di Udine incoronata Miss Miluna Adriatico

Mariastella Dosmo vince Miss Miluna Adriatico, selezione valida per Miss Italia.

È Mariastella Dosmo, 19 anni di Udine, la vincitrice del titolo “Miss Miluna Adriatico”, selezione valida per l’86ª edizione di “Miss Italia”. L’evento, ospitato nel suggestivo giardino estivo del Ristorante “Adriatico” a Villotta di Chions, ha richiamato numerosi spettatori e appassionati di moda e bellezza.

Mariastella, studentessa in una scuola per interpreti, ha conquistato giuria e pubblico con la sua eleganza e determinazione, assicurandosi l’accesso alla finale regionale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, in programma per il 22 agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

Le premiate.

Oltre a Mariastella, si è classificata alsecondo posto Federica Iacopino, diciannove anni di Tricesimo, mentre terza classificata Maristella Nardin, diciannovenne di Tavagnacco, entrambe studentessa di scienze umane. Quarta classificata Viviana Gambirasio, ventun anni di Pagnacco, studentessa di economia aziendale e commessa, al quinto posto Ionelia Cojocaru, ventitré anni di Sesto al Reghena, studentessa di infermieristica. Sesta classificata Sofia Pasqualin, ventidue anni di San Michele al Tagliamento che lavora in un’azienda alimentare.

Mariastella, Federica e Maristella sono ammesse agli appuntamenti dove si assegneranno i vari titoli regionali ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma venerdì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

La serata.

Lo spettacolo presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti ha visto le concorrenti sfilare in abito elegante e body ufficiale del concorso; la musica che ha accompagnato le varie sfilate è stata selezionata in consolle da “Roger d.j.” molto apprezzati poi gli interventi dell’ospite, la cantante Nicole Vioto, vincitrice del titolo nazionale di “Miss Italia Talento 2024”.

L’organizzazione della selezione è stata curata dalla direzione del Ristorante Adriatico e dall’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione degli eventi legati al più popolare e prestigioso concorso di bellezza nazionale. Prossima selezione in programma in Friuli Venezia Giulia, sabato 21 giugno presso il “Chiosco” dell’azienda vitivinicola “Isola Augusta” a Palazzolo dello Stella (Ud).

Per partecipare a “Miss Italia” bisogna avere un’età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2025) ed i 30 anni; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).