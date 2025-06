Paura a largo di Grado, barca in avaria: in salvo padre e figlia

Paura a largo di Grado per una barca di 12 metri in avaria.

Attimi di paura questa mattina per due turisti tedeschi, padre e figlia minore, rimasti in difficoltà a bordo della loro imbarcazione al largo dell’isola di Sant’Andrea, nei pressi di Grado. L’imbarcazione, un’unità a motore lunga circa 12 metri, ha improvvisamente iniziato a imbarcare acqua in mare aperto, costringendo i due occupanti a lanciare l’allarme.

La Direzione Marittima di Trieste ha prontamente coordinato l’intervento della Guardia Costiera, che ha inviato una motovedetta nella zona, supportata successivamente dai Vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle condizioni meteo: il vento, in alcuni frangenti, ha raggiunto e superato i 22 nodi, rendendo instabile l’approccio all’imbarcazione in difficoltà.

Una volta raggiunti, i soccorritori hanno messo in sicurezza la barca e tranquillizzato i due occupanti, che fortunatamente non presentavano traumi o necessità di cure mediche. Solo un grande spavento per padre e figlia, che sono stati successivamente condotti in un luogo sicuro e protetto, dove l’unità è stata ormeggiata.