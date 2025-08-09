Giulia Vanin è Miss Sorriso Fvg e vola alle prefinali di Miss Italia

Giulia Vanin passa alle prefinali nazionali di Miss Italia.
Giulia Vanin ventunenne di Valvasone Arzene, studentessa in un Istituto di moda, si è aggiudicata il titolo di “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia”. Tredici le concorrenti che si sono date appuntamento per questa finale presentata da Michele Cupitò.
Giulia che nel mese di giugno si è aggiudicata la fascia di “Miss Isola Augusta” al “Chiosco” dell’Isola Augusta a Palazzolo dello Stella è ora ammessa alle Prefinali Nazionali dell’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia” che si terranno dal 2 al 5 settembre presso il “Centro Vacanze De Angelis” di Numana.
I prossimi appuntamenti.
Il prossimo appuntamento sarà martedì 12 agostoalle ore 18.00 nella terrazza dell’Hotel Rivera Resort di Lignano Sabbiadoro con lo scenario offerto dalla spiaggia e dal mare si assegnerà il titolo di “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia” . Poi venerdì 15 agosto,in Piazza San Giorgio a Claut alle ore 21.00 i riflettori si accenderanno sulle candidate al titolo regionale di “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”.
La finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia” è in programma, venerdì 22 agosto, alle ore 21.00 al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro. La finale nazionale di “Miss Italia” invece è in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio.