“Oggi, 15 gennaio 2026, sarebbero 38! Ma…”. Con queste parole spezzate, sospese tra l’amore e il dolore, Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni, ha ricordato oggi il compleanno del figlio. Un anniversario che non può essere celebrato, ma solo commemorato, perché la vita di Giulio si è interrotta brutalmente dieci anni fa, nel 2016, quando fu sequestrato, torturato e ucciso al Cairo, in Egitto.

Il suo messaggio, pubblicato sui social, ha riacceso il faro su una ferita ancora aperta per l’Italia intera. Un dolore che non conosce oblio, tenuto vivo non solo dalla famiglia Regeni, ma anche da una comunità civile che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia.

Sul suo profilo Facebook, la signora Deffendi ha rilanciato l’hashtag #giallogiulio, il simbolo della mobilitazione nata per non dimenticare. Nel post, ha ricordato anche l’uscita imminente del film “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo“, diretto da Simone Mainetti, che sarà proiettato nelle sale italiane il 2, 3 e 4 febbraio. Una pellicola attesa, che prova a restituire attraverso il cinema la complessità umana e politica di una vicenda che ha segnato la coscienza collettiva.

Accorato anche il messaggio del collettivo “Giulio siamo noi”, nato per sostenere la battaglia della famiglia Regeni e mantenere alta l’attenzione sull’indagine giudiziaria e diplomatica ancora irrisolta.

“In un mondo giusto oggi festeggeresti con i tuoi amici e la tua famiglia“, si legge nel post accompagnato da un video toccante. Un omaggio silenzioso e poetico a Giulio, che di poesia e di giustizia aveva fatto la sua missione di vita. “Siamo qui – prosegue il collettivo – con le mani vuote, ma con la mente e i cuori pieni del nostro costante impegno, finché ci sarà giustizia. Per te e tutti noi. Ciao Giulio”.