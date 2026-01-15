Turriaco piange Duilio Petean, storico sindaco per tre mandati

Lutto a Turriaco per la scomparsa di Duilio Petean già sindaco per tre mandati dal 1975 al 1990. Una figura centrale della vita amministrativa e sociale del paese, che ha segnato un lungo periodo di governo improntato al servizio della comunità.

L’amministrazione comunale, a nome di tutta la cittadinanza, ha espresso il proprio cordoglio alla moglie Loretta e ai figli Denis e Rudy, unendosi al dolore della famiglia per la perdita di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia locale.

A ricordarne l’impegno è anche Enrico Bullian, consigliere regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg ed ex sindaco di Turriaco. “Oggi salutiamo e omaggiamo Duilio Petean, storico sindaco di Turriaco per tre mandati, dal 1975 al 1990”..

“Se ne va un altro pezzo importante di storia turriachese, dopo la recente dipartita del suo vicesindaco, Livio Spanghero. Assieme – rammenta Bullian – avevano segnato una fase amministrativa lunga dell’ente locale, sempre a servizio della comunità. Duilio apparteneva alla Sinistra, ma era sempre disponibile con tutti, indipendentemente dalla collocazione politica; da buon amministratore, era orientato alla risoluzione dei problemi. Ha lasciato il segno e la sua umanità e vicinanza alle persone resterà nella memoria di molti”.

“Anche in seguito all’incarico da sindaco, è stato a lungo consigliere comunale e sempre attivo in paese e in particolare nella sezione dell’Auser di Turriaco. Una brava persona – conclude il consigliere -, che ha dato tanto alla comunità e che è sempre stata collaborativa con i successivi amministratori comunali. Voglio esprimere le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia”.

