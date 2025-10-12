Influenza, vaccino gratuito per i donatori di sangue

La campagna vaccinale contro il virus dell’influenza, che parte il 14 ottobre, vede protagonisti anche i donatori di sangue. Infatti, anche quest’anno questa categoria può rivolgersi al proprio medico di medicina generale per la somministrazione gratuita.

“Per la cura dei malati e per moltissimi interventi chirurgici è fondamentale non far venire mai meno la disponibilità di sangue – spiega la presidente dell’Afds provinciale di Udine, Manuela Nardon – solo un donatore in buono stato di salute può recarsi nei centri trasfusionali o nell’autoemoteca e così, come in passato, la Regione dà la possibilità ai nostri volontari di poter ricevere gratuitamente il vaccino antiinfluenzale. Invito, quindi, tutti gli interessati a rivolgersi al proprio medico di base, che provvederà alla somministrazione di tale vaccino. Con un’ampia prevenzione così riusciremo a garantire le scorte di sangue sufficienti ai nostri ospedali anche nel periodo di picco dell’influenza stagionale”.

Hanno diritto alla vaccinazione gratuita tutti i donatori periodici, che abbiamo effettuato almeno una donazione nell’anno in corso, non siano sospesi e siano ancora in attività.