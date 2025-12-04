L’Antica Pizzeria Da Michele apre un locale in Friuli e gli dedica una pizza

Dopo Trieste, l’Antica Pizzeria Da Michele apre anche in Friuli.

Sabato 6 dicembre, alle 12:30, L’Antica Pizzeria Da Michele inaugura la sua nuova sede all’interno di Palmanova Designer Village. La storica pizzeria napoletana, fondata a Napoli nel 1870 e famosa in tutto il mondo per le sue margherita e marinara preparate secondo la tradizione, porta così la sua esperienza culinaria in Friuli. Per celebrare l’apertura, i primi 100 clienti in fila riceveranno una pizza in omaggio. L’evento vedrà la partecipazione dell’attore Antonio D’Ausilio.

Per il marchio delle pizze, l’arrivo del brand a Palmanova Designer Village rappresenta una scelta mirata: il Village non è solo un centro commerciale, ma un punto di incontro per turisti e visitatori italiani e stranieri. La nuova sede si sviluppa in uno spazio di 460 metri quadrati con un’area interna calda e accogliente dominata dal forno a vista e un dehor esterno per godere dell’atmosfera del Village.

“Vogliamo che chi entra nella nostra pizzeria si senta immediatamente a Napoli: il profumo del forno, il ritmo del lavoro, la genuinità degli ingredienti sono ciò che ci rende unici. Portare tutto questo a Palmanova significa condividere la nostra passione con un nuovo pubblico, mantenendo la stessa autenticità che ci ha reso famosi in tutto il mondo” ha detto l’amministratore delegato Alessandro Condurro.

“Lo spazio ampio, la posizione centrale e l’atmosfera ricercata del Village ci permettono di offrire un’esperienza unica a turisti, famiglie e clienti abituali – ha aggiunto l’ad Francesco De Luca -, integrando la tradizione partenopea con un ambiente moderno e di alto profilo. Vogliamo creare un luogo dove ci si sente a casa, un punto di riferimento per chi cerca autenticità, calore e gusto.”

Menù e specialità

Il menù ripropone le pizze iconiche della casa madre — margherita, marinara e cosacca — preparate rigorosamente a ruota di carro. Tuttavia, la sede di Palmanova si distingue per un menù arricchito che omaggia le eccellenze italiane e locali: una pizza con prosciutto crudo San Daniele, la “Palmanova Designer Village” (creata su misura per celebrare la location), la salsiccia e friarielli, la bufalina e la Napoli, con alici di Cetara.

Oltre alle pizze, la pizzeria offre una selezione di fritti e dolci della tradizione, tra cui sfogliatelle, cornetti ischitani, babà e pastiera, disponibili per colazione e merenda. L’offerta è completata da aperitivi pensati per accompagnare il ritmo vivace del Village.

L’apertura di Palmanova Designer Village rappresenta la seconda sede in Friuli Venezia Giulia dopo quella di Trieste e si inserisce nel percorso di espansione del marchio, che conta altre aperture in varie regioni italiane.

