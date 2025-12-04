Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 5 dicembre

Il meteo in Friuli.

In Friuli Venezia Giulia, la giornata di venerdì 5 dicembre si aprirà con cielo nuvoloso, con residue precipitazioni sparse e deboli, mentre nel Tarvisiano le nubi basse mantengono il cielo coperto. Sulla costa e nella fascia orientale soffierà Borino al mattino, con Bora che diventerà moderata nel corso del pomeriggio.

Nel corso della giornata il tempo migliorerà grazie a un aumento della variabilità. Le temperature si manterranno tra i 5 e gli 8 gradi in pianura, fino a 12-15 gradi, e tra gli 8 e gli 11 gradi lungo la costa, con punte fino a 12-15. Alle quote più alte si registrano -2 gradi a 2.000 metri e 4 gradi a 1.000 metri.