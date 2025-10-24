Lavori di pavimentazione sulla A23: chiusa una notte la stazione di Pontebba

Chiusura sull’autostrada A23 nella notte tra il 27 e 28 ottobre.
Disagi temporanei in vista per chi viaggia sull’autostrada A23 Udine–Tarvisio. Per consentire lavori di manutenzione della pavimentazione, la stazione autostradale di Pontebba resterà chiusa dalle ore 22:00 di lunedì 27 ottobre alle ore 6:00 di martedì 28 ottobre. Il provvedimento interesserà sia l’entrata in direzione Udine, sia l’uscita per i veicoli provenienti da Tarvisio.
La chiusura, necessaria per consentire il rifacimento del manto stradale, rientra nel programma di interventi di riqualificazione avviato da Autostrade per l’Italia per migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione lungo il tratto alpino dell’autostrada.
Durante le ore di chiusura, gli automobilisti diretti verso Udine dovranno proseguire lungo la strada statale 13 “Pontebbana” o la statale 52 “Carnica” in direzione Tolmezzo, per poi rientrare in autostrada al casello di Carnia. Chi invece proviene da Tarvisio e deve uscire a Pontebba dovrà seguire percorsi alternativi: i veicoli leggeri potranno uscire a Tarvisio Nord e continuare sulla SS13 Pontebbana verso la propria destinazione, mentre i mezzi pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso l’area di parcheggio “Zollamt-Arnoldstein”, in territorio austriaco, fino alla riapertura del tratto autostradale.