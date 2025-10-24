Allagamenti nella Bassa friulana, oltre 5 milioni per i danni e opere di prevenzione

Stanziati oltre 5milioni di euro per Latisana, Lignano e Aquileia: gli interventi previsti.

Ammontano complessivamente a 5 milioni e 550mila euro le risorse che la Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso il fondo regionale della Protezione civile, destinerà agli interventi urgenti per far fronte ai danni provocati dal maltempo del 22 settembre scorso nei Comuni di Latisana, Lignano Sabbiadoro e Aquileia, con opere di ripristino e prevenzione.

L’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha illustrato oggi, a Latisana, ai sindaci di Latisana Lanfranco Sette, di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, e di Aquileia, Emanuele Zorino, insieme ai rappresentanti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e del Cafc, il dettaglio delle opere necessarie per il ripristino e la messa in sicurezza delle aree più colpite.

“Ancora una volta – ha sottolineato Riccardi – la Regione ha dimostrato velocità, efficacia ed efficienza nella gestione delle emergenze. Desidero esprimere gratitudine al direttore della Protezione civile, Amedeo Aristei, a tutto il personale tecnico e ai sindaci e operatori che hanno collaborato con senso di responsabilità e spirito istituzionale. Il risultato che presentiamo oggi è frutto di una sinergia concreta tra livelli amministrativi, che rafforza la capacità del sistema regionale di rispondere alle criticità dovute ai cambiamenti climatici”.

Gli interventi.

Tutte le opere, segnalate dai Comuni, sono state condivise con i tecnici dei due enti gestori e valutati dalla Protezione civile regionale, per essere realizzate in tempi brevi. “Si tratta di un’operazione non banale – ha sottolineato Riccardi – perché siamo riusciti a recuperare fondi importanti in tempi molto rapidi. È la dimostrazione di coerenza con lo sforzo che la Regione sta portando avanti da anni per la sicurezza del territorio. Se non avessimo investito con continuità in opere di protezione idraulica, oggi ci troveremmo di fronte a situazioni molto più complesse e più onerose“.

L’intervento più cospicuo è in programma a Lignano Sabbiadoro, dove verranno realizzate nuove reti fognarie e opere di sollevamento delle acque meteoriche in punta Tagliamento, per un importo di 3 milioni di euro. Nel Comune di Latisana sono previsti due interventi: ad Aprilia Marittima, per un valore di 350mila euro, la realizzazione di due sfioratoi per migliorare la capacità di deflusso delle acque meteoriche; nelle località di Bevazzana e Pertegada, il potenziamento del reticolo di scolo delle acque meteoriche, con un investimento di 1,7 milioni di euro. Ad Aquileia è previsto un intervento di adeguamento della rete fognaria in via Tullia per 500mila euro. Il piano di interventi illustrato oggi si inserisce, infatti, nel quadro delle azioni di manutenzione e prevenzione che la Regione sta portando avanti sul territorio, in linea con quanto già realizzato e programmato negli ultimi anni in tema di mitigazione dei rischi meteorologici