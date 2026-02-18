Dal 19 febbraio al 12 giugno 2026 sono in programma interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria Venezia–Trieste, con ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali in Friuli Venezia Giulia. I lavori interesseranno in particolare il tratto compreso tra Cervignano Smistamento, Cervignano A.G. e Torviscosa, punto strategico per i collegamenti lungo l’asse Est-Ovest della regione.

Gli interventi sono programmati da Rete Ferroviaria Italiana e riguardano operazioni di manutenzione straordinaria, tra cui l’impermeabilizzazione del viadotto di Cervignano, infrastruttura fondamentale per la tenuta e la sicurezza della linea. Per consentire le attività di cantiere, i binari verranno progressivamente interrotti alla circolazione per fasi successive.

Gli interventi previsti sul viadotto di Cervignano

Il cuore dell’operazione riguarda il viadotto di Cervignano , dove verranno eseguiti lavori mirati a garantire la piena efficienza dell’infrastruttura nel tempo. L’impermeabilizzazione consentirà di proteggere la struttura dagli agenti atmosferici e dall’usura, assicurando maggiore affidabilità e sicurezza alla circolazione ferroviaria.



Le lavorazioni si protrarranno per quasi quattro mesi e comporteranno una rimodulazione temporanea dell’esercizio ferroviario lungo il tratto interessato.

Modifiche ai treni regionali

Durante il periodo dei lavori, alcuni treni del Regionale di Trenitalia subiranno modifiche di orario nelle fermate intermedie. In caso di circolazione perturbata potranno inoltre verificarsi limitazioni di percorso o cancellazioni.



I sistemi di vendita e i canali di acquisto risultano aggiornati con le variazioni previste, così da consentire ai viaggiatori di programmare per tempo i propri spostamenti. Resta quindi consigliato consultare gli orari prima della partenza, soprattutto per chi utilizza quotidianamente la tratta tra la Bassa friulana e il resto della regione.