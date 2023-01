Lavorare come autisti per Arriva Udine

Arriva Udine è alla ricerca di autisti o autiste di autobus da collocale presso le residenze in provincia di Udine, con prospettive a lungo termine.

Ma quali sono i requisiti per candidarsi? E’ necessario avere più di 21 anni e un diploma di scuola media inferiore (o titolo equipollente). Occorre anche essere cittadini italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o in possesso di regolare titolo di soggiorno in Italia che consenta l’esercizio dell’attività lavorativa. Inoltre, per inviare domanda bisogna essere in possesso della patente D oppure della patente D+E e della Carta di Qualificazione del Conducente, in corso di validità, per il trasporto di persone.

Per inviare la candidatura, basta mandare una mail a info@arrivaudine.it con la scheda tecnica informativa che si può trovare sul sito di Arriva Udine alla pagina “Lavora con noi”; vanno allegate anche le fotocopie della patente, della carta di qualificazione del conducente, del certificato di abilitazione professionale e della carta del conducente.