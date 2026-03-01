Lingua friulana, in arrivo due corsi gratuiti per dipendenti pubblici

Sono aperte le iscrizioni a due corsi gratuiti online di lingua friulana rivolti ai dipendenti pubblici, organizzati dal Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (Cirf) dell’Università di Udine. Un’opportunità formativa pensata per rafforzare le competenze linguistiche negli enti che operano sul territorio friulanofono e migliorare il rapporto con i cittadini.

I percorsi prenderanno il via in due diverse finestre: dal 9 marzo al 20 aprile e dal 4 maggio al 10 giugno. Ogni corso prevede 30 ore complessive, articolate in 10 incontri online in programma il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30. Al termine, i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore riceveranno un attestato di frequenza. A seconda del numero e del profilo delle richieste, sarà attivato un percorso di livello base oppure intermedio, così da rispondere in modo mirato alle diverse esigenze dei corsisti.

“I corsi – spiega il direttore del Cirf, Gabriele Zanello – rappresentano un valido strumento per quanti lavorano all’interno di un ente pubblico in territorio friulanofono e desiderano arricchire le proprie competenze linguistiche e il contatto con l’utenza. L’attività, inoltre, risponde alle indicazioni della legge regionale 29/2007, che prevede l’uso della lingua friulana negli enti pubblici e nelle società di servizi alla popolazione”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Cirf all’indirizzo www.uniud.it/cirf, telefonare alla segreteria al numero 0432.556480 oppure scrivere agli indirizzi e-mail cirf@uniud.it e sportel.furlan@uniud.it.