L’Udinese “torna al nero”: ecco la nuova maglia per le partite in casa

La nuova maglia dell’Udinese per le partite in casa.

Nero dominante, linee spezzate e un richiamo diretto alla prima storica qualificazione in Champions League: l’Udinese Calcio e Macron alzano il sipario sulla nuova maglia Home per la stagione 2025/26, che sarà in vetrina da mercoledì 16 luglio alle 20, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Macron Store nel centro di Udine.

La divisa è stata presentata ufficialmente lunedì 15 luglio all’hotel Columbus di Lignano Sabbiadoro, durante un evento organizzato in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. Frutto di una lunga e solida collaborazione tra il brand bolognese e il club friulano, la nuova maglia incarna una sintesi di innovazione, design e identità, senza dimenticare l’attenzione alla sostenibilità ambientale.

Stile innovativo, radici ben visibili

La divisa casalinga si distingue per un design inedito rispetto agli ultimi anni: le classiche bande bianconere non sono completamente verticali ma leggermente curvate verso l’esterno, come accadeva nelle stagioni 2005/06 e 2006/07. Le fasce centrali, invece, si sfumano in un effetto grafico. Il nero torna protagonista dopo otto anni e omaggia la storica stagione 2004/05, quando l’Udinese conquistò per la prima volta la qualificazione alla Champions League.

Il colletto a V, così come i bordi delle maniche, è arricchito da dettagli grigi e bianconeri. All’interno della maglia, un’etichetta personalizzata con la scritta “I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA” e la dicitura “Designed in Bologna”, a rimarcare l’orgoglio produttivo del Macron Campus. Sul retro del collo, in nero, appare l’aquila linguata, simbolo iconico del Friuli.

Il kit completo e la filosofia green

Il kit Home prevede due varianti di pantaloncini – nera con inserti rossi o completamente bianca – e due opzioni anche per i calzettoni: neri con bande chiare o bianchi con inserti neri. A completare il look, anche una nuova Anthem Jacket total black, pensata per accompagnare l’ingresso in campo dei calciatori.

Come tutte le divise Macron, anche quella dell’Udinese è realizzata in Eco Fabric, tessuto tecnico ottenuto al 100% da plastica riciclata. Una scelta che conferma l’impegno condiviso tra il club e il marchio per un calcio più sostenibile.

Primo bagno di folla a Udine

La nuova maglia sarà disponibile da mercoledì 16 luglio alle 20, durante l’apertura al pubblico del Macron Store in centro città. All’evento saranno presenti quattro giocatori della prima squadra per foto e autografi con i tifosi. Il kit sarà acquistabile anche online, nello store ufficiale del club e nel Macron Sports Hub del Bluenergy Stadium.

Le parole di Fedriga.

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso soddisfazione per la continuità della partnership tra la Regione e l’Udinese, sottolineando il valore del brand “Io Sono Fvg” sulle maglie bianconere. “Siamo orgogliosi di un’alleanza con un’eccellenza sportiva del territorio, che ha portato grande visibilità nazionale al Friuli Venezia Giulia”, ha dichiarato a Lignano Sabbiadoro durante la presentazione della nuova maglia.

Fedriga ha evidenziato come “per ottenere la stessa visibilità avremmo dovuto investire molto di più nei media tradizionali” e ha ribadito l’obiettivo di promuovere la regione “a livello nazionale e internazionale”.

Il governatore ha ricordato i dati positivi sugli arrivi in regione e ha annunciato che “tra meno di un mese Udine ospiterà la Supercoppa europea, evento seguito lo scorso anno da circa 20 milioni di spettatori nel mondo”. “Non coinvolgerà solo Udine e il suo stadio, ma anche altre località regionali con eventi dedicati — ha concluso Fedriga — per accompagnare cittadini, turisti e appassionati verso questo straordinario appuntamento”.