È pronto a infiammare il palinsesto estivo di Food Network (canale 33, Warner Bros Discovery) il nuovo e attesissimo format televisivo “THE BEST BEKÉR – BRACERIE”, ideato, prodotto e condotto da Fabrizio Nonis, noto al grande pubblico come El Bekér. Un titolo che è già una promessa: valorizzare la carne alla brace in tutte le sue declinazioni, raccontando l’eccellenza gastronomica e culturale dell’Italia del Nord-Est.

Un format per veri cultori della brace

Si tratta del primo e unico programma televisivo in Italia interamente dedicato al mondo delle bracerie: quei templi del gusto dove la carne incontra la fiamma, trasformandosi in autentica esperienza sensoriale. Nonis, macellaio, gastronomo e comunicatore di razza, guida lo spettatore attraverso cinque puntate esclusive, in onda il 22 e il 29 luglio alle ore 22.00 su Food Network, portando in primo piano dieci bracerie d’eccellenza tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Oltre la carne: un itinerario tra storia, cultura e territorio

Ogni episodio è un viaggio immersivo che unisce gusto e bellezza, toccando alcune delle località più affascinanti delle due regioni. Dal Collio e i Colli Orientali del Friuli, patria di grandi vini e panorami mozzafiato, alla storica Cividale del Friuli, sito UNESCO, passando per la Gorizia mitteleuropea, le piazze accoglienti di Udine e la vivace Lignano Sabbiadoro.

Il percorso prosegue in Veneto con tappe suggestive: la magica Venezia, la raffinata Riviera del Brenta con le sue ville palladiane, la medievale Portogruaro, fino alle atmosfere marine di Caorle e Bibione. Un vero e proprio racconto corale del territorio, dove le bracerie diventano anche ambasciatrici di cultura e tradizione.

Fabrizio Nonis: l’anima del progetto

Al centro di tutto, come sempre, c’è Fabrizio Nonis, con la sua passione viscerale per la carne e per la narrazione gastronomica. Con il suo stile diretto, empatico e competente, El Bekér entra nelle cucine, nei laboratori e nei cuori di chi fa della brace una missione quotidiana, esaltando prodotti, tecniche e storie familiari che si tramandano da generazioni.