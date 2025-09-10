Maltempo, bombe d’acqua su Bassa e costa friulana: evacuato un campeggio a Lignano

10 Settembre 2025

di Redazione Friuli

Il maltempo sul Friuli.

Un afflusso di correnti sudoccidentali in quota, legato all’arrivo di un fronte atlantico, ha portato dalla serata di ieri maltempo con rovesci e temporali sparsi sul Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni più intense si sono concentrate sulla fascia costiera, in particolare tra Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove si sono registrati fino a 70 mm di pioggia. Accumuli compresi tra 30 e 50 mm hanno interessato la Bassa pianura udinese e l’Isontino, mentre a Gemona del Friuli sono caduti circa 40 mm. Attualmente soffia vento moderato dai quadranti orientali sulla costa e da sud/sudovest in quota, con raffiche tra i 30 e i 40 km/h.

Le previsioni per le prossime ore

I modelli meteorologici confermano che fino alla serata persisteranno correnti meridionali molto umide e instabili, con piogge intermittenti anche intense e temporalesche su tutta la regione. Sono possibili fenomeni stazionari con piogge molto forti, soprattutto lungo la costa, sulla bassa pianura e sulla fascia orientale.

Il vento, inizialmente orientale, tenderà a girare da sud nelle ore centrali, con rinforzi sostenuti, e a ruotare da sudovest nel pomeriggio. Possibili mareggiate tra Lignano e Grado. In serata miglioramento su pianura e costa, con residue piogge localmente abbondanti in montagna.

Gli effetti sul territorio

Dalla notte scorsa non erano giunte segnalazioni particolari, ma la situazione è cambiata rapidamente all’alba. Dalle 6.00 sono state segnalate numerose criticità a Lignano Sabbiadoro, Latisana e Bibione, con almeno 8 chiamate al NUE 112 per allagamenti. Un temporale particolarmente intenso ha colpito la zona dalle 5 del mattino, allagando strade e trasformandole in corsi d’acqua, soprattutto a Lignano Pineta e Riviera. Proprio a Riviera, è stato fatto evacuare per sicurezza un campeggio, completamente allagato.

