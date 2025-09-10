Accoltellato in piazza San Giacomo: la vittima riconosce cinque aggressori

Gabriele Dusso, accoltellato in piazza San Giacomo a Udine, è uscito dall’ospedale.

L’aggressione avvenuta giovedì 4 settembre in piazza San Giacomo a Udine, in cui il 34enne Gabriele Dusso è stato accoltellato alla schiena, ha avuto un nuovo sviluppo. Dopo le dimissioni dall’ospedale, l’uomo è stato ascoltato dalle forze dell’ordine, riconoscendo cinque delle sei persone coinvolte nell’assalto.

Il riconoscimento

La vittima, visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza, ha identificato la maggior parte del gruppo che lo aveva circondato. In alcuni casi ha incrociato ulteriori elementi con immagini dei social. Resta ancora da individuare uno degli aggressori, che avrebbe avuto un ruolo secondario nell’episodio.

Le indagini

Il fascicolo è seguito dalla Procura di Udine. Gli investigatori hanno trasmesso la documentazione raccolta al pubblico ministero titolare del caso. Con il riconoscimento di cinque sospettati, le indagini puntano ora a chiarire in maniera definitiva la posizione di tutti i coinvolti e a completare il quadro delle responsabilità.