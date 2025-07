Maltempo, treni in ritardo e cancellazioni anche in Friuli

Treni in ritardo e cancellazioni: disagi in Friuli e in Veneto.

È iniziata sotto il segno dei disagi la settimana per centinaia di pendolari e viaggiatori in Friuli e Veneto. Il maltempo che nelle ultime ore ha colpito il Veneto ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria, in particolare lungo le tratte che collegano Pordenone e Venezia, con ritardi e cancellazioni che stanno creando notevoli problemi alla mobilità.

La situazione è critica soprattutto nei pressi della stazione di Spresiano, in provincia di Treviso, dove si è verificato un guasto causato dalle avverse condizioni atmosferiche. Il danno ha provocato un rallentamento generalizzato del traffico ferroviario anche in Friuli, con ritardi che in alcuni casi superano i 45 minuti.

Tra i treni maggiormente colpiti, figurano anche i Frecciarossa diretti a Milano Centrale e Napoli Centrale, che sono stati cancellati. Meno gravi, ma comunque significativi, i disagi per i treni regionali, che viaggiano con ritardi medi intorno ai 15 minuti, ma con punte che potrebbero toccare anche i 60 minuti, secondo le stime più recenti.

Invito alla prudenza e consultazione online

Trenitalia invita tutti i viaggiatori a verificare in tempo reale la situazione del proprio treno sul sito ufficiale o tramite le app dedicate, per evitare spostamenti inutili o attese prolungate in stazione. “A causa delle forti piogge e dei danni alla rete ferroviaria — fanno sapere da RFI — sono in corso interventi per il ripristino completo della circolazione, ma al momento non è possibile fornire tempi certi.”