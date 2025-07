Gustosa Sappada, oltre 5mila piatti serviti e turisti entusiasti

Bilancio molto positivo per la quinta edizione di Gustosa Sappada.

Si è conclusa ieri la quinta edizione di Gustosa Sappada, che per nove giorni ha trasformato Sappada e Forni Avoltri in un palcoscenico diffuso del gusto e delle tradizioni montane. L’evento, promosso dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, ha registrato un grande entusiasmo da parte del pubblico e una partecipazione attiva delle realtà locali, offrendo un’esperienza turistica autentica, coinvolgente e dal forte radicamento territoriale.

Dalle 19 attività aderenti, tra rifugi, ristoranti e botteghe, sono state servite oltre 10.000 portate a tema, ideate per raccontare la montagna attraverso i suoi prodotti, i suoi profumi e le sue ricette. In prima linea anche i giovani chef dei ristoranti sappadini, che si sono distinti per creatività, passione e capacità di rivisitare la tradizione con rispetto e innovazione, proponendo piatti capaci di sorprendere e conquistare i palati più esigenti.

Molto apprezzati anche i taglieri di formaggi biologici della nuova Latteria Slutn, che ha debuttato ufficialmente all’interno della manifestazione, e i panini gourmet firmati da Sebastiano Casciaro “figlio d’arte” della Bottega di Sappada, che ha saputo unire qualità e gusto in una proposta fresca e contemporanea.

La mostra mercato.

Grande successo per i due weekend della mostra mercato lungo il fiume Piave, ospitata sulla pista ciclo-pedonale che attraversa uno dei tratti più scenografici della vallata. Nonostante il maltempo che sabato 26 ha costretto all’annullamento della giornata, l’afflusso di pubblico è stato molto alto, soprattutto nelle due domeniche, con oltre 100 espositori tra artigianato artistico e produzioni alimentari locali. I turisti hanno apprezzato il format che ha permesso loro di passeggiare in un contesto paesaggistico incantevole, scoprire lavorazioni e sapori, e vivere un’esperienza immersiva e autentica. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della mostra mercato, lungo il tratto ciclo-pedonale del Piave, ci hanno pensato le fisarmoniche di musicisti provenienti non solo dal Friuli Venezia Giulia, ma anche da oltre confine, che hanno accompagnato i visitatori con melodie tradizionali e accenti popolari. Tra gli ospiti più attesi e applauditi, anche il campione del mondo di fisarmonica diatonica Erik Savron.

Presi letteralmente d’assalto anche i chioschi dell’Associazione Calcio Sappada e quelli delle volontarie dell’associazione onlus “Insieme si può”, che hanno proposto il dolce tipico sappadino per eccellenza: gli Straubn, diventati ormai un vero “must” per chi visita la località durante la manifestazione.

Un evento per amanti della buona cucina.

“Gustosa Sappada è diventato un evento di richiamo per buongustai e amanti della buona cucina,” afferma con soddisfazione Monica Bertarelli, ideatrice dell’iniziativa e direttrice del Consorzio Sappada Dolomiti Turismo. “È un percorso che valorizza il nostro territorio attraverso le sue espressioni più vere: la cucina, l’artigianato, l’ospitalità. Ogni piatto servito racconta qualcosa della nostra identità. Il calore del pubblico e il lavoro dei tanti operatori coinvolti ci dicono che la strada è quella giusta.”

Anche l’assessore al turismo di Sappada, Silvio Fauner, ha voluto sottolineare il valore dell’evento: “Gustosa Sappada dimostra una maturità tale da garantire una partecipazione massiccia di pubblico, a prescindere dalle condizioni esterne. Un appuntamento cresciuto nel tempo, che oggi rappresenta una vera occasione di promozione turistica per tutto il territorio.”

Gustosa Sappada è sostenuta da PromoTurismo FVG, PrimaCassa Credito Cooperativo FVG e Fondazione Friuli, e si conferma un esempio virtuoso di promozione turistica integrata, capace di raccontare la montagna con autenticità e visione.

L’atmosfera a Gustosa Sappada.