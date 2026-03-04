“Credeva nei ragazzi prima di loro stessi”: nasce il Memorial Tristano Vicario

A un anno dalla scomparsa di Tristano Vicario, avvenuta il 17 marzo 2025, il mondo dello sci si unisce per onorarne l’eredità. Domenica 8 marzo 2026, la pista Priesnig D di Tarvisio ospiterà la prima edizione del Memorial “Tristano Vicario”, una gara di slalom gigante nata dalla sinergia tra l’Associazione Alpinismo Friulano di Tricesimo, l’azienda di famiglia “Vicario Sport” e il Liceo Sportivo Bachmann.

Scomparso a soli 62 anni a causa di una grave malattia, Tristano è stato una figura centrale dello sci alpino regionale e nazionale: storico allenatore presso il Liceo Bachmann, consigliere regionale della FISI e direttore tecnico.

Il ricordo del Liceo Bachmann

Uno dei tributi più profondi arriva proprio dalla comunità scolastica tarvisiana, dove Tristano è stato una guida per generazioni di atleti. “Chi ha conosciuto Tristano all’interno della nostra comunità scolastica ne ricorda il sorriso sincero, la determinazione e la straordinaria capacità di credere nei ragazzi, anche quando loro stessi faticavano a farlo” ha detto la dirigente scolastica Doris Siega.

“È stato un punto di riferimento autorevole e generoso, capace di lasciare un segno profondo non solo in pista, ma anche nel percorso umano e formativo dei suoi studenti. Questo Memorial rappresenta il tributo riconoscente della nostra scuola, affinché i valori di impegno, rispetto e condivisione che ci ha trasmesso continuino a vivere nel tempo”.

Le radici e il vuoto in famiglia

La passione di Tristano affondava le radici nella tradizione di Tricesimo. Luca De Clara, presidente dell’Alpinismo Friulano, sottolinea il legame storico: “Il legame fra l’Alpinismo Friulano di Tricesimo e la famiglia Vicario è storico e fa parte della vita stessa dell’associazione. Il papà, Stenio, è stato tra i fondatori dello sci club e Tristano ha mosso i primi passi con noi. Abbiamo condiviso tanti momenti quotidiani, scoprendo una persona profondamente appassionata, vissuta con semplicità ma con grande professionalità. Il Memorial nasce per non dimenticare una brava persona“.

Commovente la testimonianza del fratello, Luca Vicario: “È passato quasi un anno e siamo ancora increduli. Arrivavamo al lavoro al mattino e lui era già lì, a volte addirittura dalla notte, perché poi doveva andare in pista con i suoi ragazzi. Ha lasciato un vuoto immenso che sarà impossibile colmare. Dobbiamo andare avanti, ma non dimenticare”.

La gara: aperta a tutti

La competizione di slalom gigante di domenica 8 marzo è aperta a tutti gli sciatori, dai più piccoli nati dal 2018 fino agli adulti. Al termine della sfida sulla Priesnig D, il Liceo Sportivo Bachmann aprirà le porte per un momento conviviale dedicato ai partecipanti e alle loro famiglie, celebrando lo sport come condivisione, proprio come avrebbe voluto Tristano.