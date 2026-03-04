Crisi in Medio Oriente e voli cancellati: come tutelare i viaggiatori e garantire i rientri

di Ridolfo Stefano – Direttore Tecnico Agenzia Viaggi Anni Verdi di Udine e Responsabile AIAV – Associazione Italiana Agenti di Viaggio



La nuova escalation militare in Medio Oriente, con l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran e la successiva reazione iraniana, ha prodotto un effetto immediato e dirompente sul traffico aereo internazionale. La chiusura dello spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti, con particolare impatto sull’hub di Dubai, uno dei principali snodi mondiali per i collegamenti intercontinentali, sta generando una situazione di forte criticità per migliaia di passeggeri.



Le conseguenze sono evidenti: voli cancellati, collegamenti sospesi a tempo indeterminato e viaggiatori impossibilitati a rientrare.

Passeggeri bloccati tra aeroporti e crociere

Nei porti di Dubai, Abu Dhabi e Doha risultano attualmente ferme diverse navi da crociera con passeggeri a bordo che non possono sbarcare per rientrare, a causa della sospensione dei voli nell’intera area. Le unità restano ormeggiate anche per ragioni di sicurezza, poiché lo Stretto di Hormuz è considerato area ad alto rischio e non attraversabile in condizioni di instabilità militare.



Tra le compagnie coinvolte figurano TUI Cruises, MSC Crociere, Aroya Cruises e Celestyal Cruises. Al momento non sono previsti rimpatri immediati e ogni decisione operativa resta subordinata alla riapertura dei corridoi aerei e alle valutazioni delle autorità competenti.

L’effetto domino sull’aviazione internazionale

Dubai non rappresenta soltanto una meta turistica, ma un hub strategico globale che collega Europa, Asia, Oceania e Africa. La sua chiusura non colpisce esclusivamente chi era diretto negli Emirati Arabi, ma anche un numero significativo di passeggeri in transito verso altre destinazioni lontane dal teatro del conflitto. Si sta così generando un effetto domino con cancellazioni a catena e ripercussioni su itinerari internazionali complessi.



In questo scenario è fondamentale distinguere il piano emotivo da quello giuridico.



Quando la destinazione del pacchetto turistico è oggettivamente interessata da eventi bellici o dalla chiusura dello spazio aereo, si applica quanto previsto dall’articolo 41 del Codice del Turismo in materia di “circostanze inevitabili e straordinarie”. In tali casi il viaggiatore ha diritto di recedere senza penali e di ottenere il rimborso integrale entro quattordici giorni. Il rimborso compete all’organizzatore del pacchetto turistico e non all’agenzia intermediaria, mentre non è previsto un risarcimento per il cosiddetto danno da vacanza rovinata, trattandosi di eventi non imputabili all’operatore.



Diverso è il caso di chi ha una partenza programmata tra mesi o verso destinazioni non coinvolte direttamente dagli eventi. In assenza di provvedimenti ufficiali o di oggettiva impossibilità a effettuare il viaggio, la sola paura non costituisce motivo sufficiente per l’annullamento senza penali. È importante attendere eventuali comunicazioni formali delle autorità prima di assumere decisioni che potrebbero comportare costi contrattuali.

Il valore dell’agenzia di viaggio nei momenti di crisi

È proprio in situazioni come questa che emerge con chiarezza il valore dell’agenzia di viaggio. Ogni passeggero rappresenta una situazione diversa, con esigenze personali, familiari o professionali che richiedono valutazioni specifiche. C’è chi viaggia con minori, chi ha necessità sanitarie, chi deve rientrare con urgenza per motivi di lavoro, chi si trova in crociera e chi è bloccato in uno scalo intercontinentale.



Il personale di agenzia è chiamato ad analizzare caso per caso la posizione contrattuale, a coordinarsi con tour operator e vettori, a verificare le alternative disponibili e ad adottare tutte le misure possibili per ridurre al minimo il rischio e facilitare il rientro presso la propria abitazione. Non si tratta soltanto di applicare una norma, ma di esercitare competenza tecnica, capacità organizzativa e responsabilità professionale.



Il settore turistico ha già dimostrato durante la pandemia di saper affrontare crisi profonde e imprevedibili. Anche oggi servono lucidità, equilibrio e professionalità.



Nel mio ruolo di Direttore Tecnico dell’Agenzia Viaggi Anni Verdi di Udine e Responsabile AIAV, ribadisco che affidarsi a un’agenzia di viaggio significa scegliere assistenza concreta e tutela reale quando le circostanze diventano complesse. Perché il viaggio non si esaurisce con una prenotazione: il viaggio termina quando il cliente rientra a casa in sicurezza

CANCELLAZIONE PACCHETTO TURISTICO

CASO A: Presenza di circostanze eccezionali e inevitabili nel Paese di destinazione



Cosa si intende per circostanze eccezionali?



Eventi:

imprevedibili e inevitabili

fuori dal controllo del viaggiatore o dell’organizzatore

che incidono in modo significativo sull’esecuzione del pacchetto

Esempi:

guerre o instabilità politica

attentati terroristici

gravi problemi di sicurezza

calamità naturali (terremoti, uragani)

epidemie gravi

restrizioni ufficiali agli spostamenti

Diritti del viaggiatore

Può recedere senza pagare penali

Ha diritto al rimborso integrale

Il rimborso deve avvenire entro 14 giorni

Non spetta risarcimento danni (perché l’evento non è imputabile all’organizzatore)

CASO B: Assenza di circostanze eccezionali nel Paese di destinazione



Il viaggiatore può comunque recedere?

SÌ, ma con condizioni diverse.



Conseguenze: