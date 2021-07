La giunta Fvg ha dato il via libera a un nuovo stanziamento.

Opere di manutenzione di aree a rischio idrogeologico in zone collinari e montane già avviate, ma che necessitavano di un’iniezione di nuovi contributi per essere portate a termine. Con il riparto di 660mila euro, la Regione, su proposta dell’assessore regionale alla Difesa e ambiente, Fabio Scoccimarro.

Gli interventi, che i Comuni contano di terminare entro l’estate, riguardano il completamento dell’opera di mitigazione del rischio da caduta massi sul versante ovest del colle di San Martino in Comune di Artegna (130mila euro); il completamento dell’intervento di messa in sicurezza del movimento franoso lungo via Gosper in Comune di Treppo Ligosullo (235mila euro); il completamento dell’installazione di rete paramassi in località Braulins in Comune di Trasaghis ad opera della Comunità di montagna del Gemonese (240mila euro); il completamento degli interventi di difesa da caduta massi e di consolidamento del versante in località Peternel in Comune di Drenchia (15mila euro); infine, gli interventi di manutenzione di reti paramassi lungo la viabilità comunale in Comune di Rigolato (40mila euro).

