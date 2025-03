Misteriosa spirale luminosa nel cielo del Friuli: il fenomeno spiegato

Molti gli avvistamenti di una spirale luminosa nei cieli del Friuli.

Nella serata del 24 marzo, numerose segnalazioni hanno inondato i social e i canali di informazione locale: una strana spirale luminosa avvistata nel cielo del Friuli, lasciando molti testimoni sorpresi e incuriositi. Dopo un’analisi delle immagini ricevute, la spiegazione del fenomeno è risultata essere ben più terrestre di quanto si potesse immaginare.

Si tratta, infatti, di un evento riconducibile al lancio del razzo Falcon-9 di SpaceX, partito da Cape Canaveral alle 18:48 ora italiana per la missione NROL-69. Questa sigla indica un’operazione del National Reconnaissance Office, l’ente di intelligence del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che ha inviato in orbita terrestre bassa (LEO) alcuni satelliti per la ricognizione.

Ma in che modo questo evento è collegato alla spirale nel cielo? Il fenomeno si verifica durante la fase di rientro del secondo stadio del Falcon-9, quando viene effettuata una manovra di spurgo del carburante e dell’ossidante residui nei serbatoi. Questo rilascio di materiali genera un movimento rotatorio che, interagendo con la luce solare, crea un’impressionante nuvola di gas a spirale, visibile anche a grande distanza.

L’evento non è nuovo e ha già destato stupore in passato. Episodi simili si verificano anche con il lancio dei satelliti Starlink, i quali, formando un “trenino” luminoso nel cielo, suscitano spesso speculazioni su presunti avvistamenti UFO. Tuttavia, come accaduto anche in altre zone del mondo, dietro lo spettacolo celeste c’è sempre la firma di Elon Musk e di SpaceX.