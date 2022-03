La scia luminosa sui cieli del Friuli.

Una scia luminosa, che ha solcato per diversi minuti i cieli del Friuli. Un oggetto misterioso, che ha destato la curiosità di tanti, ieri sera, venendo fotografato a ripetizione. Ma a differenza dell’avvistamento del 5 marzo scorso, in questo caso, non si tratterebbe di un bolide, ovvero di un particolare meteorite, ma di spazzatura spaziale, che diventa incandescente entrando nella nostra atmosfera e che viene disintegrata man mano. La vista della scia luminosa ha, comunque, destato grande curiosità. Qualcuno ha ipotizzato si potesse trattare anche di un aereo. In ogni caso un curioso spettacolo.

