Mondo della notte friulana in lutto: addio a Boris Tosolini

Boris Tosolini aveva 45 anni.

Il mondo del divertimento notturno friulano è in lutto per la scomparsa di Boris Tosolini, 45 anni, imprenditore molto conosciuto nel settore dei locali notturni. Aveva gestito molti club iconici come il Royal di Cordenons e il Tio Disco di San Vito al Tagliamento, il “Picchio rosso” di Sutrio e il “Tropicana”.

Il dolore per la scomparsa dell’imprenditore è condiviso da amici e conoscenti numerosi e dai appassionati di discoteche, che in queste ore stanno ricordando con affetto la sua figura carismatica e il suo contributo alla scena del divertimento locale.

Una vita dedicata alla musica e al divertimento

Boris Tosolini era noto per la sua capacità di trasformare ogni serata in un evento unico, attirando generazioni diverse nei suoi locali. Aveva saputo creare spazi dove musica, convivialità e spensieratezza erano i protagonisti. La sua passione per la nightlife e la sua intraprendenza lo avevano reso un punto di riferimento nel settore.