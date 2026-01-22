Nasce in Friuli il 1° Concorso letterario per scrittori nello spettro autistico

Nasce in Friuli il “Premio Teipsum”, 1° concorso letterario in Italia per scrittori nello spettro autistico.

La casa editrice Audax annuncia il lancio del Premio Teipsum, un’iniziativa editoriale e culturale senza precedenti nel panorama italiano: un concorso letterario dedicato interamente a scrittori neurodivergenti dello spettro autistico di ogni livello.

La sfida al pregiudizio: l’autismo come creatività

Il progetto nasce da un’idea di Emanuele Franz, filosofo, editore friulano e lui stesso persona autistica. L’obiettivo è scardinare il luogo comune che associa troppo spesso l’autismo a una condizione di sola disabilità intellettiva. Al contrario, il Premio Teipsum si propone di dimostrare come la neurodivergenza possa essere una fonte di straordinaria capacità creativa, intuitiva e bellezza.

Il nome scelto richiama il celebre monito delfico “Gnōthi seauton” (Conosci te stesso): la radice greca autos (stesso), che compone la parola “autismo”, diventa qui la chiave per un percorso di consapevolezza e di espressione del proprio mondo interiore.

il Premio conta sul patrocinio morale e la partecipazione di personalità di rilievo come il professor Franco Cardini (Garante letterario) e il neurologo Sergio Zanini (Consulenza scientifica) mentre la Giuria d’onore è composta dal neuroscienziato Giorgio Vallortigara, dallo scienziato Piergiorgio Odifreddi e dallo psicoanalista Claudio Risé.

Il premio.

I vincitori del concorso avranno l’opportunità di vedere la propria opera pubblicata in modo completamente gratuito dalla casa editrice Audax, offrendo così una ribalta reale e professionale a voci che troppo spesso rimangono ai margini della società.

“Troppo spesso l’autismo viene associato a una mancanza di espressione – ha detto l’ideatore Emanuele Franz -. Con questo premio vogliamo dare un segnale concreto: la neurodiversità è una ricchezza per la società e la cultura. Vogliamo che il talento emerga oltre la diagnosi, trasformando la sofferenza in bellezza letteraria.”

Il concorso è aperto a tutte le persone nello spettro autistico (previa autocertificazione). Maggiori informazioni sul bando e sulle modalità di invio dei manoscritti sono disponibili sul sito ufficiale della casa editrice.