Nuoto in acque gelide, i campionati di Ice Swimming al lago di Cavazzo

Al lago di Cavazzo arrivano i Campionati di Ice Swimming.

Oltre 100 atleti sfideranno le acque gelide del Lago di Cavazzo nei giorni 16 e 17 gennaio 2026, in occasione dei Campionati di Ice Swimming, uno degli eventi sportivi invernali più affascinanti e duri organizzati in Italia. La manifestazione, riconosciuta ufficialmente dall’International Ice Swimming Association (IISA), porterà in Friuli Venezia Giulia nuotatori temerari provenienti da 11 Paesi: Italia, Paesi Bassi, Austria, Spagna, Grecia, Francia, Belgio, Islanda, Turchia e Sudafrica.

In un contesto naturale mozzafiato, immersi nella quiete invernale del Lago di Cavazzo, noto anche come Lago dei Tre Comuni, gli atleti gareggeranno in acque con temperature inferiori ai 5 gradi centigradi, senza muta né protezioni termiche, nel pieno rispetto delle severe regole internazionali dettate dalla IISA. Una sfida non solo sportiva, ma anche mentale, dove la resistenza fisica si intreccia con una profonda connessione con l’ambiente.

Un evento in crescita tra sport, natura e turismo

L’Ice Swimming, disciplina ancora di nicchia ma in rapida espansione, sta conquistando anche il Friuli Venezia Giulia, grazie alla bellezza del Lago di Cavazzo e all’impegno di appassionati e organizzatori. La località si sta infatti affermando come punto di riferimento nazionale per il nuoto in acque gelide, attirando atleti, curiosi e turisti da tutto il mondo.

Ma l’evento non si ferma allo sport. Rappresenta anche una preziosa occasione di valorizzazione del territorio, promuovendo un tipo di turismo invernale alternativo che unisce salute, avventura, paesaggio e sostenibilità. Un’opportunità per destagionalizzare l’offerta turistica e far scoprire le bellezze naturali e culturali della zona anche al di fuori del tradizionale periodo estivo o sciistico.

L’organizzazione dell’evento è frutto della sinergia tra il gruppo IceSwimmingFVG e l’associazione sportiva ASD Life Academy – Hadria Nuoto, che da anni lavorano per diffondere la pratica del nuoto in acque fredde, con attenzione alla sicurezza, alla preparazione e alla valorizzazione ambientale.

Il programma: due giorni di emozioni tra le acque gelide

Il programma si apre venerdì 16 gennaio con la temutissima ICE Mile (1.609 metri), che vedrà i nuotatori affrontare oltre un’ora di permanenza nelle acque glaciali. Le batterie si svolgeranno dalle 10:30 alle 15:00, con premiazioni previste alle 16:00.

Sabato 17 gennaio, invece, sarà il cuore pulsante dei Campionati ufficiali IISA, con gare su diverse distanze: 50 m, 100 m, 250 m, 500 m e 1.000 m. Le competizioni inizieranno alle 09:15 e si concluderanno alle 18:30, seguite dalla cerimonia di premiazione.