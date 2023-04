“Open to meraviglia”, gli strafalcioni del Ministero sul Friuli

Ancora polemiche per Open to meraviglia: gli errori sul Friuli.

Non smette di “meravigliare” Open to Meraviglia, la nuova campagna promozione del Ministero del Turismo, costata 9 milioni di euro e al centro di diverse polemiche sia per le scelte stilistiche sia per gli errori contenuti.

Dopo il caso delle immagini del Carso sloveno usate per promuovere l’Italia e il Made in Italy, dal sito www.italia.it, aggiornato per la nuova campagna, emergono strafalcioni geografici e di traduzione che riguardano anche la nostra regione.

Come il caso di Spilimbergo, che finisce in provincia di Udine: “Tra i borghi da non perdere (in provincia di Udine, ndr) ci sono Spilimbergo con lo splendido Palazzo Dipinto del ‘400” cita il testo.

Palmanova, poi, secondo il sito vanta “una particolare struttura esagonale”: la città fortezza, in realtà, è famosa per la sua forma a stella (a 9 punte) e, ad essere esagonale, è la piazza centrale. Sempre sul sito si può leggere che Udine viene chiamata “Piccola Venezia sulla terraferma”, un appellativo che in realtà non le appartiene affatto: di solito lo si usa per Treviso mentre a Piazza Libertà, nel capoluogo friulano, è stato attribuito il titolo di “la più bella piazza veneziana della terraferma”.

Forni di Sotto, nella traduzione tedesca diventa Ofen Unten (una traduzione decisamente troppo letterale), un errore che comunque è stato rimosso subito perché dal sito sono sparite le versioni tedesche dopo i tanti strafalcioni rilevati (come il caso di Camerino, diventato Garderobe e di Fermo tradotto con Stillstand).

Se questi sono gli errori più marcati, va detto che il sito è piuttosto parco sugli eventi segnalati per quanto riguarda la nostra regione: ci sono la Barcolana e PordenoneLegge, Trieste Spring Run, ma mancano (almeno per ora) manifestazioni piuttosto note come Vicino/Lontano, il Far East Film Festival, Friuli Doc e Gusti di Frontiera. Ci si augura che, almeno in questo caso, si tratti solo di informazioni che devono ancora essere pubblicate e che il sito venga aggiornato al più presto.